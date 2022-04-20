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Отличившихся сотрудников и военнослужащих Росгвардии наградили в Самаре

20 апреля 2022 10:09
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Отличившихся сотрудников и военнослужащих Росгвардии наградили в Самаре

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко встретился с росгвардейцами, вернувшимися из мест проведения специальной военной операции.

«Мы очень рады и горды тем, что вы с честью и достоинством выполнили все поставленные перед вами задачи. Безусловно, впереди много работы, но мы уверены, что с вашей помощью мы успешно реализуем все намеченные планы», – подчеркнул генерал-майор Эсауленко.

Особо отличившимся бойцам были вручены государственные и ведомственные награды. В их числе лейтенант полиции Андрей Д. – Указом Президента России он отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

Теги: Росгвардия

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