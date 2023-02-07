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От гуманитарной помощи до моральной поддержки: Дмитрий Азаров встретился с волонтерскими объединениями "Единой России"

7 февраля 2023 16:43
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Дмитрий Азаров отметил, что волонтеры, молодогвардейцы делают много для поддержки наших военнослужащих и их семей.

7 февраля секретарь Самарского реготделения партии "Единая Россия" встретился с теми, кто занимается сбором и отправкой гуманитарной помощи в зону СВО, оказывает поддержку семьям военнослужащих, работая в колл-центре.

Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто пришел на эту встречу. Он отметил, что волонтеры, молодогвардейцы делают много для поддержки наших военнослужащих и их семей, сообщает sovainfo.ru.

- Я вам искренне признателен. Эта поддержка чувствуется там, на передовой. И когда приходят посылки, которые отправляют жители Самарской области, которые помогаете собирать и отправляете вы, - это очень дорого нашим бойцам. Потому что они понимают, что за ними родная земля, что жителям Самарской области, россиянам не все равно, что все по достоинству оценивают то, что сегодня делают для нас защитники Отечества, защищая мирное небо над всей нашей страной. И поверьте, для них это больше, чем просто посылка или рюкзак с вещами. Это гораздо больше.

Дмитрий Азаров добавил, что все, кто были в зоне СВО, в том числе 32 партийных волонтера, очень хорошо понимают, как люди относятся к таким посылкам и письмам.

Секретарь реготделения партии подчеркнул, что благодаря такой всенародной поддержке удается дополнительно обеспечить военнослужащих не только продуктами, вещами, но и дополнительными техническими средствами: тепловизорами, коптерами, генераторами, печками и строительными инструментами – всем, что нужно для защиты суверенитета нашей страны, для защиты мира от нацизма.

Своим опытом поделился куратор доставки гуманитарных грузов в зону СВО Андрей Мурзин. Он рассказал, как собираются и отправляются посылки тем, для кого сейчас так важно получить частичку тепла родного дома.

- Все, что поступает к нам, мы принимаем в соответствии с сертификатами качества и потом отправляем КамАЗами на территорию СВО. Люди привозят гигиенические принадлежности, продукты - масло, крупы, муку. Всего не перечислишь. Даже привозили зерно, которое мы перемалывали на мукомольном заводе.

Руководитель штаба "Молодой гвардии" в Сергиевском районе Илья Малев рассказал, что участвовал в формировании индивидуальных наборов экипировки для мобилизованных.

- Фасовка проходила в два этапа. Сначала мы в пакет клали йод, медикаменты, анальгин и прочее. Потом упаковывали это в рюкзак и добавляли аптечку и жгут. Ребята, которые этим занимались, хотели помочь тем, чем смогут. Я даже не знаю, как это описать. Просто сила добра. На данный момент только у нас в районе 40 таких активных ребят от 14 до 28 лет, которые готовы помочь в любой трудной ситуации.

Благодаря волонтерам партии решается и еще одна важнейшая задача - по работе горячей линии. Дмитрий Азаров поблагодарил всех, кто принял участие и в этой работе, которая продолжается и сегодня. Дарья Пискеева помогала людям находить ответы на волнующие вопросы и была важным связующим звеном между нашими земляками и государственными структурами.

- Звонков было очень много, и мы все их старались принять. Сотрудничали с разными госорганами, в чью сферу входят вопросы мобилизации, и налаживали связь между ними и обратившимися. В основном вопросы касались социальных гарантий, денежных довольствий. На самом деле мы являлись источником актуальной информации, ведь всему, что пишут в интернете, не всегда можно верить. А у нас была на руках самая актуальная информация.

По словам Дарьи, за смену каждый оператор-волонтер обрабатывал более 100 звонков. А потом многие люди перезванивали и благодарили за помощь. Сейчас Дарья учится на третьем курсе медицинского колледжа. Говорит, что всегда хотела помогать людям. На встрече девушка предложила Дмитрию Азарову идею по организации массовых курсов по оказанию первой медицинской помощи. Девушка считает, что эти знания важны не только на передовой, но и в тылу.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что молодогвардейцы с первого дня включились в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса и встречали пребывающих переселенцев, которые были вынуждены бежать от обстрелов. И сегодня волонтеры продолжают активно помогать им решать бытовые проблемы, социализироваться и адаптироваться.

- Вспоминаю, как мы встречали поезда. И как было важно людям сразу почувствовать тепло и заботу. То, что здесь их ждут, здесь им рады, - сказал Дмитрий Азаров.

Руководитель фракции "Единая Россия" в областном парламенте Александр Живайкин отметил, что к добровольческой работе практически за год присоединилась основная масса жителей не только Самарской области, но и всей России.

- Все собрались вокруг нашего главнокомандующего, Президента России. И вся Самарская область тут же поддержала инициативы нашего губернатора. Нам удалось собрать первую фуру меньше чем за восемь часов, и мы отправили ее в братские нам республики, которые сегодня стали нашими территориями. Это получилось благодаря тому, что такие молодые волонтеры и все неравнодушные жители объединились вокруг общенациональной идеи. И я нисколько не сомневаюсь, что с этими продуктами питания, одеждой нашим ребятам на передовой переходит частица нашей души, добра и сердечности, которая помогает им выстоять в непростых ситуациях.

 

Фото: Дмитрий Бурлаков

 

Теги: Дмитрий Азаров Единая Россия

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