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От 2025 года работающие самарцы ждут повышения дохода, карьерного роста и снижения нагрузки

15 ноября 2024 12:15
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От 2025 года работающие самарцы ждут повышения дохода, карьерного роста и снижения нагрузки

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

66% самарцев в новом году ожидают повышения зарплаты, по 34% — стабильности и карьерного роста, 22% — адекватности от руководства, 21% — новых интересных задач. На улучшение условий труда надеется 19%, на расширение компенсационного пакета — 13%. 12% мечтают о снижении нагрузки, а 10% надеются на признание их заслуг перед компанией. Ничего не ждут от работы только 7% горожан.

У мужчин и женщин основные надежда — на повышение зарплаты, но женщины чаще мужчин заявляли об этом. Помимо роста дохода, женщины чаще мужчин ждут в новом году адекватности от руководства, улучшения условий труда и снижения нагрузки. Мужчины же больше надеются на новые интересные задачи и на признание услуг.

Молодые люди чаще тех, кто старше, хотели бы в новом году построить продуктивные отношения с руководством, работать над новыми интересными задачами в более комфортных условиях, а те, кому более 45 лет, гораздо чаще тех, кто моложе, мечтают о повышении зарплаты и о стабильной работе компании.


Время проведения: 12—14 ноября 2024 года.

Теги: Опрос

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