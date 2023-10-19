Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» среди школьников Самарской области и продлена до 22 октября

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С 19 сентября проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». В Самарской области в мероприятии уже приняли участие почти более 133 тысяч школьников. В связи с большой популярностью и высокой социальной значимостью срок олимпиады продлен еще на неделю ― проверить знания о мерах безопасности на дорогах на платформе «Учи.ру» можно до 22 октября.

«Олимпиада является частью программ образовательных организаций по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Она помогает проверить знания детей, усвоить основные правила. Тестирование проходит в игровой форме в интерактивном формате. К примеру, ученики могут выбрать персонажей, пройти мини-квест. Детям с 1 по 9 класс проходить ее очень интересно. Самое главное, что она выявляет пробелы в знаниях детей, и у педагогов есть возможность вернуться к сложной теме, еще раз закрепить ее», - говорит руководитель Самарского областного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма Анастасия Баскакова.

Снижение аварийности ― одна из главных задач национального проекта «Безопасные качественные дороги». Добиться ее выполнения можно, только проводя совместную, последовательную работу, направленную на профилактику аварийности и пропаганду законопослушного поведения участников дорожного движения.

Организаторами Всероссийской онлайн-олимпиады выступают Минтранс России, ГУОБДД МВД России, образовательная платформа «Учи.ру» и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Фото: freepik.com