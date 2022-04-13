Около 85% россиян запаслись продуктами впрок.

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Почти каждый второй респондент – 46% – опасается повышения цен, а 29% – дефицита. Об этом свидетельствуют опубликованные на сегодня результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Доля не имеющих продовольственных запасов составила 13%, говорится в материалах опроса.

При формировании запасов повышением цен чаще руководствуются жители сёл – 55%, реже – москвичи и перербуржцы – по 35%. Отсутствия продуктов наоборот больше боятся жители двух столиц и городов с населением 100-500 тыс чел – по 38%, а меньше всего – жители сёл: 21%.

Опрос ВЦИОМ был проведен 5 апреля с участием 1 600 респондентов, передает Радио Маяк.