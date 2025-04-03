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Офисные сотрудники из Самары рассказали, какие способы коммуникации предпочитают на работе

3 апреля 2025 11:48
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Офисные сотрудники из Самары рассказали, какие способы коммуникации предпочитают на работе

Представители поколения Z предпочитают обсуждать рабочие темы в мессенджерах, а респонденты старше 45 лет — на личных встречах. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие офисные сотрудники из города.

Для успешного решения рабочих задач крайне важно, чтобы сотрудники могли эффективно взаимодействовать друг с другом. Какие же способы коммуникации являются наиболее предпочтительными в офисах? Согласно опросу, самым популярным способом взаимодействия являются сообщения в мессенджерах (46% голосов респондентов). На втором месте — электронные письма (33%), а на третьем — личные встречи (31%). 30% опрошенных предпочитают обсуждать рабочие вопросы по телефону. 15% респондентов находят более удобным общение через таск-трекеры или онлайн-доски, а 8% — по видеосвязи.

Мужчины чаще женщин предпочитают личные встречи и телефонные звонки. Женщинам же больше нравится общаться через мессенджеры, трекеры задач и по видеосвязи.


Только 16% зумеров готовы решать рабочие задачи по телефону, среди респондентов до 25 лет наиболее популярны мессенджеры (80%). Однако, чем старше горожане, тем реже они используют этот способ коммуникации: так, среди респондентов в возрасте от 25 до 35 лет мессенджеры предпочитает каждый второй (49%), среди 35—45-летних — каждый третий (33%), а среди тех, кто разменял 45-летний рубеж, — лишь каждый пятый (22%). Опрошенные от 35 до 45 лет предпочитают общаться через электронные письма (44%), в то время как старшему поколению привычнее всего обсуждать задачи при личной встрече (54%).

Чем выше уровень дохода опрошенных, тем менее охотно они прибегают к письменным способам коммуникации (мессенджерам и email) и чаще предпочитают личные встречи и телефонные звонки.

Время проведения: 11—31 марта 2025 года

Теги: Опрос

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