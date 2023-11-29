Я нашел ошибку
Главные новости:
Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля
Тольяттинец тайно пополнил баланс деньгами приятеля
Полицейские задержали жителя Самарской области, объявленного в федеральный розыск
Полицейские задержали жителя Самарской области, объявленного в федеральный розыск
Более 1,6 млн школьников поучаствовали в «Уроке цифры» от Яндекса в первую неделю проекта
Более 1,6 млн школьников поучаствовали в «Уроке цифры» от Яндекса в первую неделю проекта
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика
В Самаре сотрудники Росгвардии задержали угонщика
Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 85% работодателей Самары
Подарки сотрудникам и их детям к Новому году готовят 85% работодателей Самары
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
В Самарской области полицейские и ветераны посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей
В Самарской области полицейские и ветераны посетили семьи сотрудников, погибших при выполнении служебных обязанностей
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.61
-0.09
EUR 97.07
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском ДК "Заря" состоится фестиваль национальных культур «Когда мои друзья со мной»
Декабрьские мероприятия пройдут в Музее Эльдара Рязанова в Самаре
Самарский театр "Город" приглашает на премьеру спектакля «Нас зовут Ваалом» в СОУНБ
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти

29 ноября 2023 09:51
82
Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти совместно с общественниками провели профилактические встречи с молодежью.

В целях профилактики наркопреступности полицейские и общественники организовали антинаркотическую беседу с молодежью призывного возраста.

Так, в призывном пункте Автозаводского военного комиссариата сотрудники полиции встретились с призывниками.

Сотрудники полиции рассказали о том, какая работа проводится по пресечению и раскрытию наркопреступлений. Особое внимание акцентировали на том, насколько мизерного объема запрещенных веществ достаточно для того, чтобы наступила уголовная ответственность за незаконное хранение или сбыт запрещенных веществ, а также разъяснили, что наличие судимости за наркопреступления может стать серьезным препятствием в будущем при устройстве на работу.

Полицейские подчеркнули, что, несмотря на преимущественно бесконтактные способы наркоторговли, оперативники наркоконтроля выявляют цепочки сбыта и во взаимодействии со следственными органами привлекают к ответственности от закладчиков до организаторов наркотрафика.

Представитель общественного совета при территориальном органе Андрей Матвеев напомнил присутствующим, что «лёгкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьёзным последствиям, негативно повлиять в будущем не только на профессиональную деятельность, но и на жизнь в целом.

Андрей Владимирович объяснил будущим защитникам: «А вы знаете, что именно так вовлекают в зависимость от наркотиков, говоря: «Попробуй разок, ничего страшного не случится». Беда и опасность наркомании в том, что она разрушает не только тело, но и душу, личность человека, его волю. Он становится болен, не в состоянии помочь себе сам, ему нужна помощь неравнодушных».

В рамках беседы  полицейские ответили на вопросы молодых людей и раздали буклеты антинаркотической направленности.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
29 ноября 2023, 09:48
В Волжском районе полицейские пресекли деятельность наркопритона
Как пояснил задержанный, он предоставлял свою квартиру для «встреч» наркозависимым знакомым. Криминал
66
В Самарской области задержан наркосбытчик
27 ноября 2023, 11:29
В Самарской области задержан наркосбытчик
Он на 16 лет отправится в колонию. Происшествия
349
В Самарской области полицейские за наркоторговлю задержали жителя Норильска
24 ноября 2023, 09:33
В Самарской области полицейские за наркоторговлю задержали жителя Норильска
Гостя региона оперуполномоченные заметили в ходе засадных мероприятий возле места закладки синтетического вещества. Криминал
418
В центре внимания
Гости выставки смогут познакомиться с достижениями нашего региона в экономике и промышленности.
28 ноября 2023  18:01
30 ноября на выставке-форуме «Россия» пройдет День Самарской области
401
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
28 ноября 2023  13:48
Движение Первых приглашает жителей Самарской области присоединиться к акции «Ёлка желаний»
378
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
28 ноября 2023  13:07
В Самаре подвели итоги реализации молодежной политики в 2023 году
438
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
28 ноября 2023  12:39
На стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» в Москве пройдут мероприятия, посвященные достижениям региона в сферах здравоохранения и спорта
1512
Открытие нового здания образовательного учреждения стало долгожданным событием для местных жителей.
27 ноября 2023  15:34
Дмитрий Азаров открыл новую школу в селе Тимофеевка Ставропольского района
468
Весь список