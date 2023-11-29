Общероссийская антинаркотическая акция "Призывник" прошла в Тольятти

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков У МВД России по г. Тольятти совместно с общественниками провели профилактические встречи с молодежью.

В целях профилактики наркопреступности полицейские и общественники организовали антинаркотическую беседу с молодежью призывного возраста.

Так, в призывном пункте Автозаводского военного комиссариата сотрудники полиции встретились с призывниками.

Сотрудники полиции рассказали о том, какая работа проводится по пресечению и раскрытию наркопреступлений. Особое внимание акцентировали на том, насколько мизерного объема запрещенных веществ достаточно для того, чтобы наступила уголовная ответственность за незаконное хранение или сбыт запрещенных веществ, а также разъяснили, что наличие судимости за наркопреступления может стать серьезным препятствием в будущем при устройстве на работу.

Полицейские подчеркнули, что, несмотря на преимущественно бесконтактные способы наркоторговли, оперативники наркоконтроля выявляют цепочки сбыта и во взаимодействии со следственными органами привлекают к ответственности от закладчиков до организаторов наркотрафика.

Представитель общественного совета при территориальном органе Андрей Матвеев напомнил присутствующим, что «лёгкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьёзным последствиям, негативно повлиять в будущем не только на профессиональную деятельность, но и на жизнь в целом.

Андрей Владимирович объяснил будущим защитникам: «А вы знаете, что именно так вовлекают в зависимость от наркотиков, говоря: «Попробуй разок, ничего страшного не случится». Беда и опасность наркомании в том, что она разрушает не только тело, но и душу, личность человека, его волю. Он становится болен, не в состоянии помочь себе сам, ему нужна помощь неравнодушных».

В рамках беседы полицейские ответили на вопросы молодых людей и раздали буклеты антинаркотической направленности.