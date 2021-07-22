Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» в Кинель-Черкасском районе

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21 июля в с. Кинель-Черкассы состоялось торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии», посвященной 170-летию Самарской губернии.

Губернатор Дмитрий Азаров к торжественному открытию выставки направил поздравительный адрес, зачитал его глава Кинель-Черкасского района Сергей Радько.

«Дорогие друзья! Все вы знаете, что в этом году исполнилось 170 лет со дня создания нашей губернии. И проект «Живая история», приуроченный к этому событию, разработан для всех нас, жителей Самарской области, чтобы мы могли посредством современных технологий как можно больше узнать об истории, культуре, традициях и достижениях той земли, на которой живём», – отметил в поздравительном обращении Губернатор.

В приветственном слове Сергей Радько продолжил тему любви к родному краю: «Для нас сегодня, действительно, большое событие – погружение в историю родного края. Я считаю, что в этом проекте сильна не только познавательная, но и просветительская функция, причем интересен проект будет для всех: для детей, для молодежи, для взрослых. Мы все должны знать своих героев, нравы, обычаи родной страны, родного края. Поздравлю всех с этим событие и желаю ярких эмоций и приятных впечатлений».

Почетными гостями мероприятия стали депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой России Игорь Валентинович Станкевич, депутат Самарской Губернской Думы Николай Сомов и уполномоченный представитель федерации независимых профсоюзов Самарской области по взаимодействию с органами местного самоуправления Дмитрий Холин.

Программа открытия была составлена так, что интересно было всем гостям. Уличный фестиваль кино, тематическая викторина по объектам выставки, работа интерактивной площадки «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детская площадка с анимационной игровой программой – эти и многие другие активности стали точками притяжения для жителей и гостей с. Кинель-Черкассы.

В рамках торжественного открытия прошла и деловая программа «Ресурсная среда для каждого». Жители и гости муниципального района Кинель-Черкасский стали участниками тематической форсайт-сессии «Школа фермеров», организованной министерством сельского хозяйства и продовольствия.

Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» в с. Кинель-Черкассы продлится до 28 июля.

Напоминаем, что в сети Интернет действуют специальные ресурсы, на которых каждый может познакомиться с достижениями Самарского региона: в сети «Инстаграмм» – https://www.instagram.com/history_63/, «ВКонтакте» – https://vk.com/nasledie_pobeda. В социальной сети «ВКонтакте» проходят три онлайн-мероприятия: конкурс плакатов и конкурс видеороликов, где можно рассказать о достоянии своей малой родины, а также онлайн-марафон по истории и достижениям Самарского региона «Живая история Самарской губернии». Итоги подводятся еженедельно.

Более подробная информация об общественной акции «Живая история Самарской губернии» и онлайн-марафоне представлена на официальном сайте акции – живаяистория63.рф, и в официальных сообществах: https://vk.com/nasledie_pobeda, https://www.instagram.com/history_63/