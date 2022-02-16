О том, что родились женщинами, приходилось жалеть 12% представительниц женского населения России

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Среди мужчин число тех, кто переживал моменты разочарования в своей гендерной принадлежности, втрое меньше.



Подавляющее большинство мужского населения страны (92%) никогда не жалели о том, что родились мужчинами. Лишь 4% представителей сильного пола бывали в ситуациях, когда проскакивала мысль: уж лучше было бы быть женщиной! Судя по комментариям, чаще всего таким моментом оказывалась служба в армии. Мужчины также вспоминали о том, как непросто делать первые шаги при знакомстве с девушками, и о завышенных, по их мнению, требованиях работодателей.



В моментах разочарования в своей гендерной принадлежности молодые люди до 34 лет признаются намного чаще, чем мужчины старше 45 (9% против 2%), а респонденты с доходом менее 50 тыс. руб. — чаще тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. (6% против 1%). За 11 лет, минувших с аналогичного исследования SuperJob, число мужчин, никогда не жалевших о том, что родились мужчинами, практически не изменилось.



Среди женщин тех, кому доводилось жалеть о своей гендерной принадлежности, втрое больше, чем среди мужчин, — 12%. Контекстный анализ комментариев показал, что чаще всего подобные мысли возникают у женщин в быту (например, когда нужно сменить колесо, передвинуть холодильник, сделать ремонт), а также на работе, когда становится очевидна разница в зарплатах мужчин и женщин. Свою особую уязвимость представительницы слабого пола также чувствуют в ситуациях харрасмента. Не доводилось жалеть о своей принадлежности 78% россиянок.



Об эпизодах разочарования в своей гендерной принадлежности чаще рассказывали женщины до 34 лет (21%) и россиянки с доходом менее 50 тыс. руб. (15%). По сравнению с 2011 годом более чем в 2 раза увеличилось число представительниц прекрасного пола, которые никогда не жалели о том, что родились женщинами.



В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие по 1600 экономически активных мужчин и женщин из всех округов страны.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 385

Время проведения: 10—14 февраля 2022 года

Исследуемая совокупность: мужчины старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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