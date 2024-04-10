О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители рассказали о планах своих детей на летние каникулы. В опросе принимали участие родители школьников 14—17 лет из города.
26% родителей из Самары сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать.
Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера.
На SuperJob чаще всего ищут подростков на позиции:
1. Оператор кол-центра
2. Ассистент/специалист отдела по работе с клиентами
3. Промоутер
Время проведения: 26 марта — 9 апреля 2024 года
Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
1. Курьер
2. Сборщик заказов
3. Сотрудник пункта выдачи заказов
4. Официант
5. Помощник вожатого/тренера