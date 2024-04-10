О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре

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Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители рассказали о планах своих детей на летние каникулы. В опросе принимали участие родители школьников 14—17 лет из города.

26% родителей из Самары сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать.



Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера.



На SuperJob чаще всего ищут подростков на позиции:

1. Оператор кол-центра

2. Ассистент/специалист отдела по работе с клиентами

3. Промоутер





Время проведения: 26 марта — 9 апреля 2024 года



Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)

1. Курьер

2. Сборщик заказов

3. Сотрудник пункта выдачи заказов

4. Официант

5. Помощник вожатого/тренера