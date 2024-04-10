Я нашел ошибку
Главные новости:
В Бузулукский бор пришло половодье
В Бузулукский бор пришло половодье
В Самарской области сгорела маршрутка
В Самарской области сгорела маршрутка
Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»
Костел и кирха Самары вошли в рейтинг топ-100 «Готики в России»
ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки
ЦБ видит первые результаты повышения ключевой ставки
В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу
В Самаре водитель врезался в столб и попал в больницу
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре
В ближайшие час местами в Самарской области и ожидается гроза
В ближайшие час местами в Самарской области и ожидается гроза
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
Наверх
Самара  +11 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.75
0.17
EUR 100.75
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает отметить День космонавтики
Лекция Станислава Дединского «Июльский дождь». Прощание с оттепелью» пройдет для самарцев
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре

10 апреля 2024 13:25
65
О намерении детей подрабатывать этим летом сообщил почти каждый четвертый родитель в Самаре

Сервису по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob родители рассказали о планах своих детей на летние каникулы. В опросе принимали участие родители школьников 14—17 лет из города.

26% родителей из Самары сообщили, что на предстоящих летних каникулах их дети планируют подрабатывать.

Судя по комментариям, самыми популярными позициями для подработок у школьников 14—17 лет являются курьер, сборщик заказов, сотрудник пункта выдачи, официант и помощник вожатого или тренера.

На SuperJob чаще всего ищут подростков на позиции:
1. Оператор кол-центра
2. Ассистент/специалист отдела по работе с клиентами
3. Промоутер


Время проведения: 26 марта — 9 апреля 2024 года


Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)
1. Курьер
2. Сборщик заказов
3. Сотрудник пункта выдачи заказов
4. Официант
5. Помощник вожатого/тренера

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
50% самарцев хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились
10 апреля 2024, 09:45
50% самарцев хотя бы однажды получали предложение вернуться в компанию, из которой уволились
Главная причина вернуться или отклонить предложение работодателя, конечно, — деньги. Общество
146
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
09 апреля 2024, 13:59
Молодые самарцы чаще всего регулярно откладывают деньги со своего ежемесячного дохода
Самый высокий процент от дохода обычно откладывают представители туризма и гостинично-ресторанного бизнеса. Общество
280
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
09 апреля 2024, 13:41
В Самаре полететь в космос чаще всего мечтают сисадмины, программисты и инженеры
Меньше всего желающих рисковать — среди представителей типично женских профессий. Общество
274
В центре внимания
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
10 апреля 2024  13:17
Ночью и утром 11 апреля местами в Самарской области ожидается туман
59
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
10 апреля 2024  12:11
В этом году в Самаре будет запущен Центр диспетчеризации, мониторинга и управления транспортом
116
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
10 апреля 2024  10:00
Дмитрий Азаров обратился к мусульманам Самарской области по случаю праздника Ураза-байрам
163
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
8 апреля 2024  11:13
Дмитрий Азаров и Василий Голубев обсудили вопросы сотрудничества между Самарским регионом и Ростовской областью
1087
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
8 апреля 2024  10:14
Количество пострадавших в ДТП под Самарой увеличилось до 26 человек
425
Весь список