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Нутрициолог рассказала о полезных свойствах тыквы

27 декабря 2024 22:51
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Калий в тыкве помогает регулировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца.

Тыква богата витаминами и минералами: она содержит витамины A, C, E, K и группы B, а также минералы, такие как калий, магний и железо. Нутрициолог Жанна Антонюк рассказала 27 декабря «Известиям» о полезных свойствах тыквы.

По мнению специалиста, тыква обладает значительными антиоксидантными свойствами: большое количество бета-каротина и других антиоксидантов способствует защите клеток от повреждения свободными радикалами. Кроме того, тыква полезна для работы желудочно-кишечного тракта, так как содержит много клетчатки, что улучшает пищеварение и предотвращает появление запоров.

Тыква низкокалорийна, при этом в ней много клетчатки, поэтому она может быть полезна для тех, кто хочет контролировать вес. Калий в тыкве помогает регулировать кровяное давление и поддерживать здоровье сердца.

«Тыква не рекомендована людям с обострением гастрита или язвы желудка и имеющим аллергию на нее. При сахарном диабете важно следить за количеством употребляемой тыквы, чтобы предотвратить резкие изменения уровня сахара в крови», — подытожила Антонюк.

 

Фото:  pxhere.com

 

 

Теги: Медицина

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