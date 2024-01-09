Новогодние подарки разочаровали 16% самарцев

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16% самарцам не понравились новогодние подарки. Больше всего раздражают дешевые конфеты и сувениры. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.

Однозначно доволен новогодними подарками каждый второй житель Самары (53%), скорее доволен почти каждый третий (31%). Подарки скорее не понравились 10%, однозначно не понравились еще 6%.



Судя по комментариям, женщины радуются любимому парфюму и сертификатам в салоны красоты, хорошей бытовой технике и украшениям. Мужчины — гаджетам и девайсам. В списке неудачных подарков лидируют сувениры-символы года и дешевые конфеты.



44% горожан, которых разочаровали новогодние презенты, хотели бы иметь возможность вернуть ненужные вещи в магазин. По факту же 32% опрошенных оставят разочаровавшие подарки себе в надежде, что когда-нибудь им найдется применение. 16% передарят их. 7% — выбросят. 2% — отдадут нуждающимся.



Время проведения: 2—7 января 2024 года