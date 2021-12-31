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Новогоднего настроения пока нет у 6 из 10 россиян. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.



Хорошим настроением под Новый год с нами поделились лишь 27% россиян. 14% ждут наступления Нового года без настроения, но держат лицо ради близких. 48% ни от кого не скрывают отсутствия праздничного настроя.



Мужчины чаще, чем женщины, отказываются скрывать свои чувства: 51 и 43% соответственно. Россияне старше 45 лет также не хотят никому ничего объяснять и притворяться (52%).



Дух праздника чаще ощущают те, кто моложе: 22% среди респондентов с возрасте от 45 лет и 31% среди тех, кому еще нет 35-ти. Больше всего же тех, кто радуется Новому году, — среди женщин: «Дед Мороз порадовал погодой!»; «Новый год — самый волшебный праздник!»





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 385

Время проведения: 29—30 декабря 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов