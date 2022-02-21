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Носки и трусы станут самыми популярными подарками к 23 февраля в Самарской области

21 февраля 2022 10:22
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Носки и трусы станут самыми популярными подарками к 23 февраля в Самарской области

В аналитической службе Wildberries составили список наиболее вероятных подарков, которые жительницы Самарской области преподнесут мужчинам ко Дню Защитника Отечества, на основе данных 80 млн интернет-заказов покупателей с 1 по 15 февраля 2022 г.

Как подсчитали в Wildberries, самым распространенным подарком к 23 февраля в Самарской области станут мужские носки, которых россиянки с 1 по 15 февраля 2022 г. заказали больше всего в штуках. Число их заказов по сравнению с 1-15 января выросло на 131%.  Неизменным подарком к 23 февраля остаются и мужские трусы (+105%), которые находятся на втором месте по популярности после носков.

ТОП-10 самых популярных подарков*

  1. Носки
  2. Трусы
  3. Дезодоранты
  4. Ремни
  5. Кошельки
  6. Пены для бритья
  7. Бритвы электрические
  8. Машинки для стрижки волос
  9. Галстуки
  10. Армейские сухпайки

*по числу заказов на Wildberries c 1 по 15 февраля 2022 г.  

Также среди популярных традиционных подарков - галстуки (рост числа заказов 34% по сравнению с 1-15 января 2022 г.), ремни (+205%), кошельки (+201%). 

Недорогим и оригинальным подарком, которые прекрасная половина Самарской области подарит своим защитникам, стали армейские сухпайки (рост числа заказов на 702%) - подарочные наборы продуктов, оформленные как настоящий солдатский рацион. Наибольшей популярностью у покупательниц пользовались большие наборы стоимостью около 1 500 - 2 000 руб. из различных консервов, бакалеи и снеков.

В преддверии Дня защитника Отечества растет и спрос на мужскую косметику и парфюмерию. В первой половине февраля 2022 г. число заказов бритвенных наборов в регионе увеличилось на 258% по сравнению с январем, косметических наборов для ухода — на 231%, дезодорантов — на 66%, а одеколонов — на 114%. Спрос на мужскую туалетную воду — на 50%, а популярность гелей для душа взлетела почти в 15 раз по сравнению с январем. 

Еще одна популярная категория подарков для мужчин – техника и электроника. Спрос на электрические бритвы в первой половине февраля вырос на 260%, на машинки для стрижки бороды и волос — на 113%. 

Для своих маленьких защитников родители приобретают игрушечное оружие (+46%), машинки (+73%), самолеты и вертолеты (+110%), а также различные сборные модели (+149%), самыми популярными из которых стали прототипы различных автомобилей и мотоциклов.

Теги: Опрос

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