Нина Останина: О традиционных ценностях нужно рассказывать не скучно

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Об этом в День семьи, любви и верности «Парламентской газете» рассказала председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

— Нина Александровна, насколько прочно День семьи, любви и верности вписался в календарь российских праздников и в умы россиян?

— У нас несколько таких «молодых» праздников. Первый — День матери, второй — День отца, и логично, что День семьи появился как официальный несколько позднее, поскольку трудно представить себе семью без матери и отца. Невзирая на то что у сегодняшнего праздника пока еще незначительный «стаж», официально он утвержден в 2022 году, он уже становится не просто государственным, но народным. И здесь мы, депутаты, что называется, задаем тон. Ежегодно в Государственной Думе мы отмечаем этот день, приглашая семьи из регионов. В Год педагога и наставника мы собирали педагогические династии, в нынешний Год защитника приглашаем наших героев. Собирали многодетные семьи, когда президент подписал указ о статусе таких семей. Эти встречи всегда очень неформальные, неказенные, на них всегда и смех, и слезы, и любовь. Я лично приглашаю семью Кравцовых из Ленинградской области, у которых 18 детей. Росатом поможет их привезти, поселит в гостиницу, и мы будем чествовать их в Малом зале Госдумы. Разве это не показатель того, что праздник состоялся?

— Что еще можно сделать, чтобы статус Дня семьи и дальше возрастал?

— Одних только приемов в Государственной Думе, конечно, недостаточно. Мне кажется, точнее, чем сказал президент, сформулировать сложно. Семья и многодетность должны стать нормой, философией всей нашей жизни, уважительное отношение к семье должно лежать в основе всего. Семья — это основа основ, это и цифры ВВП, и все что угодно еще, поэтому нет показателей важнее, чем эти, семейные. Сколько у нас семей, какие они, как они себя чувствуют. И самое важное здесь, чтобы у нашей молодежи было желание создать семью, рожать детей - в общем, продолжать свой род.

— Какой же закон для этого нужно принять?

— Нельзя полюбить по закону. Поэтому законом регулируется только брак, который Конституция, напомню, определяет как союз мужчины и женщины, и это замечательно, потому что далеко не во всех странах брак является таким союзом. У нас есть семейное законодательство — Семейный кодекс, который регулирует все, что относится к созданию семьи, семейных отношений, воспитанию детей, обязанности родителей по отношению к детям и детей по отношению к родителям. Кстати, у нас в Конституции записано, что дети обязаны нести ответственность за родителей, а родители — за воспитание детей.

Но есть еще указ президента, какого нет ни в одной стране мира, — о сохранении духовных традиционных ценностей, а главная из этих ценностей — это традиционная семья.

— Как он реализуется на практике?

— А вот здесь вы ударили по больному, потому что, сколько бы законов мы ни приняли, как бы ни пропагандировали этот указ, пока сделано далеко не все. У нас много инициатив запретительных: уже работают законы против пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола и отказа от деторождения, действует запрет на вывоз наших детей за рубеж и так далее. А что такое традиционные ценности и как их продвигать, мы до сих пор не знаем и не понимаем. Получается, о плохом сказали, а о хорошем нет.

Госдума рассматривает законопроект о запрете выдавать прокатные удостоверения фильмам, которые дискредитируют наши традиционные ценности. А производители у нас спрашивают, а что можно снимать, что нужно, как показывать, и они совершенно правы. Пока мы видим, что традиционные ценности не стали нормой жизни всего общества. Стоит только включить телевизор, чтобы это сразу понять. Передачи вроде «ДНК» или репортажи про маргинальные семьи отбивают желание у молодежи создавать семью.

Сделать хорошую программу или репортаж про семью, чтобы она была зрелищной, чтобы ее было интересно смотреть, сложно. Всегда проще вызвать слезу или снять что-то отталкивающее. А вот ты попробуй рассказать про семью в Ленинградской области, где 18 детей, не скучно. Таким языком, чтобы студент посмотрел и не выключил телевизор. А пока можно радоваться тому, что молодежь телевизор почти не смотрит. А в соцсетях социальной рекламы пока нет. Мы об этом говорим на разных форумах, показываем картинки, мультики, а в жизни этого нет. Нужно это делать сейчас.