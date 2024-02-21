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Незамужним самарчанкам зарплата будущего мужа интереснее его кредитного рейтинга

21 февраля 2024 11:19
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Незамужним самарчанкам зарплата будущего мужа интереснее его кредитного рейтинга

В США запустили приложение для знакомств, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, подтвержденным бюро кредитных историй. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, нужен ли похожий сервис в России. В опросах приняли участие экономически активные граждане из города.

Только 1 из 5 самарцев уверен, что в России следует разработать свое приложение для знакомств, в котором могут зарегистрироваться лишь имеющие хороший кредитный рейтинг. 38% не видят необходимости в подобном приложении. 42% затруднились с оценкой.

Между тем, прежде чем познакомиться с человеком для романтических отношений, 22% одиноких горожан хотели бы знать кредитный рейтинг потенциального партнера: «Было знакомство мимолетное, где иногородний молодой человек заявил сразу, что взял в ипотеку квартиру и ищет себе девушку, которая будет помогать ему выплачивать». 59% не нуждаются в подобной информации: «Кредит и человеческие отношения — это разная история»; «Люди сами разберутся, кто им нужен, а кто нет!»; «Я сама банкрот»; «Я думаю, так многие мужчины останутся одиноки».

Об уровне дохода своего потенциального партнера хотели бы знать 29% одиноких горожан. 54% не интересна финансовая информация: «Доход в любой момент может измениться».

Идею разработки приложения, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, поддержали 22% женщин и 18% мужчин. Идея выбирать партнеров по кредитному рейтингу также больше заинтересовала женщин (26% против 19% среди мужчин). Но еще более привлекательной для жительниц города выглядит возможность знакомиться с учетом информации об уровне дохода (41 и 17% соответственно). Нужно отметить, что не всех мужчин оскорбляет подобная финансовая избирательность: «Это больше должно интересовать женщин, исходя из того, что чаще доход семьи несет на своих плечах мужчина».

Время проведения: 13—15 февраля 2024 года

Теги: Опрос

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