Я нашел ошибку
Главные новости:
В России утвердили порядок уничтожения всех видов беспилотников
В России утвердили порядок уничтожения всех видов беспилотников
Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Хошимин
Аэрофлот возобновляет регулярные рейсы в Хошимин
Итоги акции Узнай о своих долгах подвели в Самарской области
Итоги акции "Узнай о своих долгах" подвели в Самарской области
Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО
Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО
Нетрезвых водителей снова будут ловить в выходные в Самарской области
Нетрезвых водителей снова будут ловить в выходные в Самарской области
Карты платежной системы "Мир" заняли более половины рынка РФ
Карты платежной системы "Мир" заняли более половины рынка РФ
Сотрудница офиса микрозаймов в Отрадном похитила 100 тыс.руб., подделывая подписи клиентов
Сотрудница офиса микрозаймов в Отрадном похитила 100 тыс.руб., подделывая подписи клиентов
8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы
8 из 10 самарцев определились, где будут проводить новогодние каникулы
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.67
-0.22
EUR 97.74
0.79
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Нетрезвых водителей снова будут ловить в выходные в Самарской области

15 декабря 2023 10:36
88
Нетрезвых водителей снова будут ловить в выходные в Самарской области

В целях пресечения нарушений, влияющих на уровень аварийности и предупреждения дорожно-транспортных происшествий, в период с 15 по 17 декабря сотрудники Госавтоинспекции по всей области проведут широкомасштабные целенаправленные рейды. Особое внимание будет уделено автомобилистам, допускающим управление транспортом в состоянии опьянения. В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава ГИБДД, в том числе, руководящего.

Региональная Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с административным законодательством, за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Отказ водителя от освидетельствования на данное состояние также не является спасением: нарушитель лишается водительского удостоверения и ему грозит серьезный штраф.

Если же нетрезвого водителя задержали во второй раз, либо он повторно отказался от мед. освидетельствования, то ему уже грозит не административное, а уголовное наказание по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ. Сумма штрафа в этом случае составляет 200-300 тысяч рублей. Также в качестве наказания используются обязательные работы до 480 часов или принудительные работы до 2-х лет. Помимо вышеперечисленных мер нетрезвому автомобилисту может грозить лишение свободы на срок до 2-х лет.

Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения. Данную информацию (государственный номер транспортного средства, его местонахождение и направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефону в Управление ГИБДД Самарской области (846) 333 58 01 либо 102.

Берегите себя и окружающих от трагических последствий на дорогах, строго соблюдайте установленные законом нормы ПДД РФ, дисциплину и культуру дорожного поведения.

Теги: БДД

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Молодой водитель из Самары лишится прав за пьяное вождение
13 декабря 2023, 09:36
Молодой водитель из Самары лишится прав за пьяное вождение
Соответствующих выводов 19-летний местный житель не сделал и вновь сел за руль автомобиля в состоянии опьянения. Происшествия
340
Было принято решение организовать остановку общественного транспорта в Крутых Ключах между "Танком" и Храмом.
12 декабря 2023, 23:55
В Крутых Ключах появится новая остановка, а у стадиона "Солидарность Самара Арена" - пересадочный узел
Было принято решение организовать остановку общественного транспорта в Крутых Ключах между "Танком" и Храмом. Общество
1046
В связи с производством работ на тепловых сетях.
11 декабря 2023, 21:53
Продлено ограничение движения транспорта по улице Литвинова в Самаре
В связи с производством работ на тепловых сетях. Общество
602
В центре внимания
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
487
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
342
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
552
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
552
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
590
Весь список