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«Нет ненависти и вражде»: в Самаре транспортные полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками

16 ноября 2023 15:59
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Основная цель мероприятий - повышение уровня правовой грамотности детей и подростков.

В Самаре в рамках акции «Нет ненависти и вражде» транспортные полицейские при участии председателя общественного совета при Средневолжском линейном управлении МВД России на транспорте Владимира Берглезова организовали профилактические мероприятия для школьников и студентов. Основная цель мероприятий - повышение уровня правовой грамотности детей и подростков. Встречи прошли в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения имени Д.И. Козлова, Самарском колледже железнодорожного транспорта им. Буянова и в МБОУ школа №177.

В начале каждой встречи участникам демонстрировался видеоролик о многонациональной Самарской земле, на которой в мире и дружбе проживают более 150 национальностей. Далее начальник отдела Центра по противодействию экстремизму самарского областного главка подполковник полиции Станислав Демакин разъяснял понятия «ксенофобия», «экстремизм», «терроризм». Он рассказывал об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации за незаконную агитацию и пропаганду, которые способствуют «разжиганию» социальной, расовой, национальной ненависти и вражды. Напоминал, как вести себя в сети Интернет, особенно в социальных сетях, что нельзя размещать на своих страницах. Для закрепления полученной информации учащимся также продемонстрировали подготовленные МВД России видеоролики, направленные на профилактику правонарушений в молодежной среде. Молодые люди и полицейские разобрали правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций и террористической угрозе.

Начальник ПДН Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте подполковник полиции Алла Нечесова напомнила ребятам о важных исторических событиях нашей страны, о том, что во все времена трудности сплачивали наш народ. Учитывая, что мы живем в век высоких технологий, подросткам поступает масса предложений из сети Интернет и к их выбору нужно подходить очень внимательно и осторожно. Подполковник полиции привела примеры актов незаконного вмешательства, угрожающие безопасной деятельности транспортного комплекса. Рассказала о  привлечении к уголовной ответственности подростков Самарской области за указанные действия. Все присутствующие вспомнили основные правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, правила поведения в сети Интернет, чтобы не стать жертвой мошенников, а также разобрали основные правила безопасного общения по телефону, которые необходимо рассказать лицам пожилого возраста и уберечь их от обмана.

Взрослые напомнили ребятам о вреде курения, подробно разобрали и осудили употребление и распространение наркотиков. Ребятам было предложено уже сейчас личное или коллективное участие в профилактике киберпреступлений и распространения наркотиков в молодежной среде посредством создания кибердружин.

Встречи проходили в формате диалога. Ребята задавали интересующие вопросы по темам обсуждения, приводили свои примеры, сообщает пресс-служба Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

 

Фото предоставлено пресс-службой Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте

Теги: Полиция Самара

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