Некоторые вещи в дресс-коде раздражают жителей Самары летом

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Эксперты Авито спросили жителей Самары, что им не нравится в дресс-коде в жаркое время года, и какие вещи их раздражают на коллегах летом. Оказалось, что больше всего опрошенные не любят носить неудобную одежду и костюмы в жаркое время года, а в образах коллегах сильнее всего смущает резкий парфюм. Женщины также не одобряют у коллег короткие платья и шлепанцы, а мужчины раздражаются, когда коллеги мужского пола приходя в шортах, и не поощряет яркий макияж у дам.

Более трети (40%) жителей Самары не любят носить деловые костюмы в жаркое время года. 41% опрошенных в дресс-коде раздражают неудобные предметы одежды — например, закрытые туфли в жару, а 29% жалуются на запрет носить кроссовки или другую удобную обувь в офис. 19% мужчин не устраивает правило обязательно носить галстук, а 28% женщин — необходимость носить колготки летом.

Летом обычно хочется одеваться ярко, поэтому 15% не нравится однообразность разрешенных деловым дресс-кодом вещей. 12% также раздражает необходимость соблюдать определенную цветовую гамму в одежде. При этом невозможность выделяться среди остальных работников беспокоит только 6% опрошенных, но чаще других это является проблемой для респондентов в возрасте 18-24 лет (16%).

Несмотря на раздражающие факторы, 55% жителей Самары из тех, у кого есть требования к дресс-коду на работе, никогда их не нарушали, а 20% делали это редко. Почти половина (42%) опрошенных считают, что соблюдать дресс-код важно.

Однако не все коллеги строго прислушиваются к этим правилам, и периодически их нарушают — в особенности, летом, когда жаркая погода подсказывает одеваться легче. Так, женщин больше всего возмущает, когда другие девушки приходят на работу в слишком коротких платьях, юбках или шортах (26%), а также в тапочках или сланцах (26%). 22% участниц опроса раздражает глубокое декольте у коллег. Мужчины больше всего не любят пляжную обувь на работе (22%), шорты на своих коллегах-мужчинах (18%), а также яркий макияж на женщинах (12%). При этом четверть (23%) опрошенных уверенно отметили, что больше всего их раздражает перебор с парфюмом. Ничего в дресс-коде коллег не раздражает 39% респондентов.

При этом летнее время — не повод для поблажек. 30% считают неприемлемыми прозрачные вещи на работе, 29% — кроп-топы, майки и другие вещи с оголенной талией, 23% — глубокое декольте. Также в черный список попали все те же шорты, короткие юбки, платья, рваные джинсы и вещи с открытыми плечами.