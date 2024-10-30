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Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей

30 октября 2024 13:32
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Назван самый популярный подарок россиянам от работодателей

Подарочные карты или сертификаты оказались самым популярным и самым желанным подарком для сотрудников российских компаний, следует из данных опроса ретейлера «Золотое яблоко» и сервиса по поиску работы hh.ru (есть у РБК).

Так, 43% респондентов ответили, что когда-либо получали сертификаты от работодателя, 67% — хотели бы, чтобы им подарили.

Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в октябре 2024 года. В нем приняли участие 3,5 тыс. человек и 440 компаний.

Второе место среди самых востребованных подарков занимает электроника (пауэрбанки, флешки и др.). Ее дарили 11% опрошенных, а хотели бы получить — 33%. На третьем месте — товары для дома, одежда и брендированная продукция. Такие подарки получали 16–21% работников, предпочли бы — 25%.

Самые популярные подарки для партнеров — брендированная продукция, приуроченная к конкретным событиям (ее дарят 33% компаний), корпоративный мерч (31%), продукты питания, в том числе кондитерские изделия и деликатесы (20%), а также подарочные карты или сертификаты (14%).

Чаще всего компании вручают сотрудникам подарки по случаю таких праздников, как Новый год, 23 февраля, 8 Марта (75% опрошенных), а также по личным поводам — день рождения, свадьба, рождение детей (41%).

Подавляющее большинство (97%) работников рады таким знакам внимания. 34% считают, что работодатели не обязаны что-либо дарить, 20% предпочли бы деньги или подарочные карты. Лишь 5% работников равнодушны к подаркам, 2% относятся к ним негативно.

В среднем по стране подарки партнерам по бизнесу дарят 77% компаний, а сотрудникам — около 30%.

Чаще всего подарки получают работники таких сфер, как закупки, IT, средний и топ-менеджмент, розничная торговля, продажи, административный персонал, маркетинг и образование (31–43%), реже всего — медработники, рабочие, персонал сфер HORECA и строительство, а также юристы (до 21%).

Компании готовы тратить на корпоративные подарки в основном от 1000 руб. до 3000 руб.

Теги: Опрос

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