Нарушение правил перевозки детей в автомобиле грозит штрафами до 100 тысяч рублей.

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Об этом предупредил юрист Евразийской Юридической Ассоциации «Сенатор» Сергей Савельев в беседе с агентством «Прайм».

Так, перевозка детей до 7 лет в легковом автомобиле или кабине грузового транспортного средства возможна лишь при использовании специальных кресел безопасности. Детей от 7 до 11 лет включительно можно перевозить либо с помощью таких устройств, либо с использованием ремней безопасности, но лишь на заднем сиденье.

При перевозке ребенка на переднем сиденье, удерживающие устройства обязательны, напомнил юрист. За нарушение этих требований водителю грозит штраф от 3 тысяч до 100 тысяч рублей.