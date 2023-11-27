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Накопленные долги могут помешать самарцам выехать за границу

27 ноября 2023 10:46
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Накопленные долги могут помешать самарцам выехать за границу

Задолженность, превышающая 30 тысяч рублей, а в отдельных случаях – более 10 тысяч рублей, может стать причиной вынесения сотрудником Службы постановления об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. Так, судебными приставами Самарской области с начала года вынесено свыше 216 тысяч постановлений об ограничении  в данном праве.

Применение указанных мер к должникам не раз доказывали свою эффективность. Временные запреты на выезд за границу являются для неплательщиков веским аргументом в вопросе исполнения финансовых обязательств, в том числе и по социально важным категориям исполнительных производств. Так, например, в отношении должников по алиментным обязательствам вынесено свыше 15 тысяч постановлений об ограничении в праве выезда.

Благодаря применению данной меры, судебным приставам региона удалось взыскать задолженность на общую сумму свыше 713 миллионов рублей.

ГУФССП России по Самарской области напоминает, что узнать сведения об ограничении выезда за пределы страны можно на портале Госуслуг с помощью сервиса «Ход снятия ограничения выезда из России». Более расширенную информацию о принятых судебным приставом мерах можно  получить там же, воспользовавшись сервисом «Ход исполнительного производства».

 

Теги: Судебные приставы

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