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Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях

19 мая 2025 11:43
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Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях

Аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, выяснили, что больше половины (56%) соискателей Самарской области активно ищут работу, однако испытывают множество страхов и трудностей, несмотря на готовность к изменениям. О том, какие именно барьеры мешают жителям найти желаемую работу, – рассказали в этом материале.
 

Наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются соискатели из Самарской области, – это низкий уровень зарплат в вакансиях. Эту причину отметили сразу 42% респондентов. Почти каждый третий (32%) сомневается в собственных навыках и опыте, необходимых для интересующих позиций. Отсутствие указанной зарплаты в вакансиях затрудняет поиск работы для каждого четвертого самарца (26%), а еще 18% опасаются, что не смогут найти предложения лучше текущей работы.
 

Интересно, что чаще всего о низкой зарплате в вакансиях упоминают юристы (62%), административный персонал (55%), работники сферы искусства и массмедиа (51%). При этом больше других о своих навыках беспокоятся ИТ-специалисты (44%), меньше всего – врачи и фармацевты (12%). А не найти вариант лучше нынешнего в большей степени боятся финансовые работники (37%), HR-специалисты (31%) и топ-менеджеры (30%).
 

Среди других распространенных опасений – недостаток опыта в новой сфере при желании сменить профессию (15%) и отказ из-за возраста (15%). Также 14% сталкиваются с отсутствием удаленки, еще 14% не устраивает расположение офиса. Кроме того, по 12% респондентов выделили сразу четыре проблемы при поиске работы: отсутствие откликов работодателей, нехватка вакансий по специальности, нехватка сил на новое и ресурсов на это, опасение не пройти испытательный срок и остаться без работы.
 

«Результаты опроса говорят о том, что для многих соискателей поиск работы по-прежнему сопряжен с множеством субъективных и объективных барьеров. Понимание этих трудностей поможет улучшить процессы поиска и подбора, сделав их более прозрачными и эффективными как для соискателей, так и для работодателей», - говорит Альбина Султанова, директор hh.ru Поволжье.

Опрос проводился с 5 по 13 апреля среди более 3 тыс. российских соискателей.

Теги: Опрос

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