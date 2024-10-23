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Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков провел традиционный прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации.

23 октября 2024 10:40
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Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков провел традиционный прием граждан в Приемной Президента Российской Федерации.

Полковник полиции ответил на все интересующие вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности ведомства.

Одного из самарцев интересовал вопрос выплат и социальных гарантий, предоставляемых военнослужащему при поступлении на службу в Управление Росгвардии по Самарской области. Полковник полиции Панков подробно ответил на этот вопрос, и в частности объяснил, что при подписании контакта военнослужащему будет положена единовременная денежная выплата в размере 195 тысяч рублей. Кроме того, он будет получать ежемесячное денежное довольствие, которое определяется Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. №306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат». После окончания первого контракта военнослужащий сможет стать участником накопительной ипотечной системы. Евгений Панков рассказал об имеющихся в региональном управлении Росгвардии вакансиях и особенностях прохождения службы в различных подразделениях ВНГ РФ.  

Другого жителя областного центра, являющегося владельцем гражданского оружия, волновал вопрос его хранения в период нахождения в командировке в зоне специальной военной операции. Евгений Панков разъяснил, что в этом случае не обязательно сдавать его на хранение в органы внутренних дел – но лучше все же сделать это, чтобы исключить доступ посторонних лиц. В обязательном порядке оружие необходимо сдать в ОВД на хранение в том случае, если в период командировки закончится срок действия разрешений на него.

На все вопросы, относящиеся к компетенции войск национальной гвардии Российской Федерации, полковник  полиции Евгений Панков дал  исчерпывающие ответы.

Теги: Росгвардия

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