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Начальник Самарской таможни проведет личный прием граждан

10 июля 2023 10:30
153
Начальник Самарской таможни проведет личный прием граждан

В приемной Президента Российской Федерации в Самарской области начальник Самарской таможни генерал-майор таможенной службы Александр Александрович Архипов проведет личный прием граждан. Встреча пройдет в очном формате.

Задать свой вопрос начальнику Самарской таможни можно будет
 17 июля с 10.00 до 11.00 по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская 210 (здание Правительства Самарской области)

Предварительная запись на прием обязательна. Запись осуществляется до 12 июля включительно по телефону 8 (846) 933 72 78 (пресс-секретарь Самарской таможни) с 9.00 до 16.00 по местному времени.

Теги: Акценты

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