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Начальник регионального управления Росгвардии поздравил с профессиональным праздником работников частных охранных организаций

11 марта 2022 12:42
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Начальник регионального управления Росгвардии поздравил с профессиональным праздником работников частных охранных организаций

11 марта свой профессиональный праздник отмечают работники частных охранных организаций и частные детективы. Именно в этот день ровно 30 лет назад был издан Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», который на законодательном уровне определил статус частных охранников и детективов.

На сегодня в Самарской области осуществляют свою деятельность свыше 400 частных охранных организаций и 27 детективов. Исполняя свои договорные обязательства, они активно содействуют правоохранительным органам в наведении порядка в общественных местах, при проведении массовых публичных и спортивных мероприятий, в розыске и задержании преступников.

В этот день с поздравлением и пожеланиями крепкого здоровья и благополучия к работникам ЧОО и детективам обратился начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко. Отдельные слова благодарности генерал-майор полиции адресовал региональному отраслевому объединению работодателей в сфере охраны и безопасности Федерального координационного центра руководителей охранных структур «Самара» в лице председателя его правления Николая Рудакова.

«Ваша общественная организация стала первым в регионе добровольным объединением работников частных охранных организаций. Созданием этой структуры преследовалась благая цель – наладить конструктивное взаимодействие между охранным кластером и правоохранительными органами. Считаю, что это удалось в полной мере, и сегодня представители ЧОО вносят весомый вклад в дело обеспечения правопорядка на территории нашей губернии. Спасибо вам за это, и примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником» - резюмировал начальник областного Управления Росгвардии Александр Эсауленко.

Теги: Росгвардия

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