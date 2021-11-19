начальник ГИБДД по Самарской области ответил на вопросы из соцсетей

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Сотрудники ГИБДД проводят профилактическую работу, чтобы водители, лишенные прав за пьяное вождение, не садились за руль. Для этого у полицейских есть определенная методика. В том числе автомобиль, принадлежащий или используемый лишенным, сотрудниками ДПС целенаправленно «отрабатывается», чтобы проверить кто им управляет.

На вопрос пользователей, может ли сотрудник ДПС просто так останавливать автомобиль, если водитель ничего не нарушил, Некрасов ответил утвердительно:

«Есть закон о полиции, который дает право останавливать автомобиль, в том числе для проверки документов. Остановка транспортного средства это одно из средств выявления водителей в состоянии опьянения. Иногда мы применяем групповой метод, когда останавливаем все подряд автомобили на небольшом участке дороги. При этом мы, как правило, даже можем не проверять документы, а просто оцениваем состояние водителя, желаем счастливого пути. Это контроль трезвости».

Начальник Управления ГИБДД также рассказал, что все патрульные машины оборудованы системами видеорегистрации, которые записывают обстановку. В ноябре 2021 года, в рамках нацпроекта «БКД» территориальные подразделения ГИБДД Самарской области получили 197 новых патрульных машин, которые уже оборудованы системой видеорегистрации.

«Все записи хранятся на сервере, мы в любой момент можем их пересмотреть, - рассказал Некрасов. – Если возникают какие-то спорные моменты, есть возможность изучить видеоматериалы и понять реальную ситуацию, которая происходила при общении нашего сотрудника с участниками дорожного движения. Зачастую, система видеонаблюдения позволяет защитить наших сотрудников от необоснованных жалоб».

Вопросы пользователей касались и пешеходов. Водители жалуются, что они тоже нарушают правила дорожного движения и выбегают на дорогу внезапно в неположенных для перехода местах.

«У нас 30% ДТП – это наезд на пешехода, - говорит Некрасов. - Пешеходы ничем не защищены, при наездах они, как правило, получают серьезные травмы. В более 40% от всех наездов усматривается вина самих пешеходов. Мы ежедневно выявляем десятки нарушений, допускаемых пешеходами. Они переходят дорогу на красный сигнал светофора, порой, в неположенном месте, а в сельской местности в темное время суток или в условиях недостаточной видимости перемещаются по дороге без световозвращающих элементов, а это тоже нарушение ПДД. В результате воитель не имеет возможности вовремя обнаружить пешехода на проезжей части, происходят наезды на них, которые приводят, в том числе, к смертельному исходу. Рекомендация водителям: ведите автомобиль с учетом условий дорожных и метеорологических условий. При движении по населенному пункту в темное время суток необходимо не превышать скоростной режим, так как на дороге неожиданно может появиться пешеход. Просьба к водителям – сейчас рано темнеет, еще нет снега, пешеходы трудноразличимы, будьте максимально внимательны, соблюдайте скоростной режим. Пешеходы должны позаботиться о себе. Прежде чем переходить дорогу, убедитесь, что водитель видит вас и пропускает».

Проблемой стали и водители, которые разговаривают по мобильному телефону во время управления автомобилем. По словам Некрасова, это серьезно отвлекает от дороги и ведет к ДТП. Сейчас в Самаре изучают опыт Москвы, где разговоры водителей за рулем фиксируют в автоматическом режиме камеры видеонаблюдения.

В заключении Юрий Некрасов дал рекомендации всем участникам дорожного движения:

Надо начинать с себя. Каждый должен думать о своей безопасности. Беспечность на дороге не должна допускаться. Нужно быть на 100% уверенным, что маневр, который вы собираетесь совершить, является безопасным. Особенно обгон, выезд на главную дорогу. Потом, когда произошло ДТП, в котором пострадали или погибли люди по вашей вине, изменить что-либо уже будет невозможно. Дорога ошибок не прощает».