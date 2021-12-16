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С 14 декабря в муниципальных районах Самарской области начали работать мобильные пункты выдачи призов викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!». Режим работы мобильных пунктов разрабатывается по отдельному графику в зависимости от количества победителей на соответствующей территории. Два розыгрыша викторины состоялись в прямом эфире 24 ноября и 8 декабря 2021 года. По результатам розыгрыша было определено 2004 победителя.

Первыми районами, куда прибыли мобильные пункты выдачи, стали Челно-Вершинский и Кошкинский районы Самарской области.

«Прививку от коронавируса сделал в июле 2021 года. То, что оказался одним из победителей викторины, стало полной неожиданностью, заявку на участие в розыгрыше подала жена. Я работаю на предприятии челно-вершинских районных электрических сетей, и победа в викторине стала для меня приятным подарком к профессиональному празднику – Дню энергетика, который отмечается 22 декабря», – поделился впечатлениями победитель из Челно-Вершинского района Алексей Масляков.

Напомним, что со всеми участникам викторины, уникальные номера которых стали победителями и опубликованы на сайте «Карта жителя Самарской области», с номера телефона 8 800 511 63 03 связываются сотрудники центра по обработке данных викторины и приглашают в центры выдачи призов.

«Я не сразу поверила звонку с незнакомого номера, но перешла на сайт «Карта жителя Самарской области» и убедилась, что я, действительно, одна из победителей. Мне еще накануне приснилось, что будет финансовое пополнение. Но звонку поверила не сразу. Тем не менее, я здесь, карта настоящая, и я рада, что ответила на тот звонок», – поделилась своими эмоциями победительница из Кошкинского района.

Проверить свой уникальный номер на предмет выигрыша может каждый участник на сайте «Карта жителя Самарской области» или позвонив по номеру горячей линии викторины 8 800 511 63 03. Получение приза в Центрах выдачи осуществляется по предварительной записи. Это гарантирует оперативность оформления выигрыша, помогает получить приз в удобное время, и обеспечивает безопасность в условиях распространения COVID-19 и сезонных вирусных заболеваний. Всем победителям при посещении Центра выдачи призов необходимо иметь при себе следующие документы:

- паспорт гражданина РФ;

- QR-код с единого портала государственных услуг;

- свидетельство ИНН;

- свидетельство СНИЛС.

Выдача ценных призов и подарков будет осуществляться до 1 марта 2022 года включительно. В Самаре центр выдачи призов организован в здании Самарской областной универсальной научной библиотеки по адресу проспект Ленина, дом 14А. В Тольятти – в здании модельной библиотеки на ул. Голосова, дом 20. Центры выдачи призов будут работать ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 18 часов.

Напоминаем, что викторина «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» – это беспрецедентная акция Самарской области с уникальным призовым фондом: 3 квартиры, 3 автомобиля и 3 тысячи подарочных карт номиналом по 4 000 рублей. Присоединиться к викторине могут все зарегистрированные и проживающие на территории Самарской области граждане Российской Федерации, которые прошли вакцинацию, начиная с 24 сентября 2020 года по 20 декабря 2021 года. Для участия в викторине «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» необходимо следовать простым инструкциям на сайте. Обращаем внимание, что при внесении данных на сайте «Карта жителя Самарской области» требуется указывать актуальные, корректные сведения, которые позволят идентифицировать победителя при оформлении выигрыша.

Также напоминаем, что граждане, вакцинированные в период с 15.11.2021г. по 20.12.2021г., могут не заполнять заявку на участие в викторине на сайте – они попадают в списки участников автоматически, когда оформляют документы перед вакцинацией в медицинской организации (при условии заполнения в т.ч. согласия на обработку персональных данных об участии в викторине).

У всех жителей, сделавших прививку до 20 декабря включительно, есть шанс выиграть ценный приз уже 22 декабря!

Подробная информация о викторине представлена на сайте, также задать вопросы и получить дополнительную информацию можно по телефону горячей линии викторины 8-800-511-63-03 ежедневно с 9 до 20 часов.

Фото: превительство СО