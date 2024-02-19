Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель - выявление и раскрытие преступлений, совершаемых на улицах и в иных общественных местах, корыстнонасильственных преступлений и пр.
В Самарской области полицейские провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Профилактика»
По уходу за ребенком до 8 лет пособие выплачивается в 100% размере среднего заработка родителя.
Отделение СФР СО оплатило 186 тысяч детских больничных работающим жителям региона в 2023 году
Премьерные показы состоятся 1, 2, 15 и 27 марта.
Тольяттинский театр «Дилижанс» готовит премьеру спектакля "Три фарса из одного циркового фургончика" 
К участию в играх дивизионов приглашаются школьные команды КВН всех муниципалитетов Самарской области.
Сезон игр Детского КВН стартует в Самарской области
Обновленное Общество «Знание» уже охватило своей деятельностью свыше 50 млн человек из 89 регионов страны.
На Выставке “Россия” состоялось заседание Наблюдательного совета Общества «Знание»
В Самаре состоялась первая встреча сообщества «Родные - Любимые». На ней презентовали мероприятия, которые пройдут в Год семьи.
Движением Первых в Самарской области создано семейное сообщество «Родные - Любимые»
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
За Кубок боролись 16 команд, представляющих коллективы города.
В «Жигулёвской долине» в 4-й раз прошёл Городской турнир «Хоккей на валенках»
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.55
0.73
EUR 99.35
0.94
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Зимний фестиваль «Пластилиновый дождь» возвращается в Самару
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На Выставке “Россия” состоялось заседание Наблюдательного совета Общества «Знание»

19 февраля 2024 15:11
108
Обновленное Общество «Знание» уже охватило своей деятельностью свыше 50 млн человек из 89 регионов страны.

Заседание Наблюдательного совета и IV Съезд Российского общества «Знание» состоялись 15 февраля на Международной выставке-форуме “Россия” в Москве. Общественные и государственные деятели, главы госкорпораций, делегаты из регионов РФ, представители научного и педагогического сообщества, лекторы и партнеры, участвующие в работе «Знания», обсудили итоги работы просветительской организации после перезагрузки в 2021 году по решению Владимира Путина, наметили планы на будущее, обменялись опытом и мнениями о развитии просветительства.

Выступая на заседании, Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ, председатель Наблюдательного совета Общества «Знание» Сергей Кириенко подчеркнул, что самое главное в работе Общества «Знание» — это постоянно увеличивающееся количество активных участников, лекторов, наставников. Это не только профессиональные педагоги и ученые — среди 23 тысяч лекторов много практиков-управленцев, людей, которые выполняют очень важную работу, обучая и профессионально передавая знания.

«Важнейший пример всем нам показывает наш Президент, Владимир Владимирович. При всей его занятости он лично выступил лектором на марафоне Общества «Знание» в 2021 году», — сказал Сергей Кириенко.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал об итогах работы после перезагрузки. Так, в пятигорском Центре знаний «Машук» — корпоративном университете Общества «Знание» — уже прошли обучение свыше 19 тысяч просветителей, а выпускниками онлайн-платформы Знание.Академия стали 90 тысяч человек.

Благодаря готовности первых лиц страны выступать в качестве лекторов, открыто отвечая на вопросы аудитории, статус просветителя стал почетным. Это доказывают социологические исследования. Согласно исследованию ВЦИОМ, в июне 2023 года 25 % россиян оценивали уровень престижа просветительской деятельности как высокий, за полгода этот показатель вырос на 6 п. п. — до 31 %. Среди молодежи в возрасте от 14 до 35 лет этот показатель составляет 43 %.

Максим Древаль также отметил, что лекторы «Знания» провели более 115 тысяч выступлений во всех 89 регионах страны. Кроме того, создано 7 200 часов просветительского контента, который получил свыше 2 млрд просмотров, а также более 30 млн лайков и репостов в соцсетях.

Обновленное Общество «Знание» уже охватило своей деятельностью свыше 50 млн человек из 89 регионов страны. Опросы показывают, что просветительскую организацию знает больше половины россиян (57 %) и среди них ей доверяют 76 %. При этом среди молодежи от 14 до 35 лет уровень доверия еще выше — 81 %.

На заседании Наблюдательного совета выступили амбассадоры Общества «Знание» с инициативами, направленными на развитие просвещения в стране. Обсуждали запуск интернет-портала о достижениях нашей страны по итогам Выставки “Россия”, формирование базы бесплатного мультимедийного контента для создания просветительских фильмов и развитие цифровой платформы достоверных материалов Знание.Вики. Также было предложено расширить линейку графических новелл Знание.Герои для распространения в образовательных учреждениях и наряду с серией об участниках СВО выпускать новые новеллы о героях труда, врачах и других специалистах, совершающих профессиональные подвиги.

Предложенные инициативы поддержали помощник Президента РФ Владимир Мединский, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и другие члены Наблюдательного совета.

Также обсуждалась и получила одобрение идея по созданию системы социальной поддержки лекторского сообщества силами регионов РФ. А руководитель Белорусского общества «Знание» Вадим Гигин предложил Российскому обществу «Знание» сотрудничать и обмениваться опытом, чтобы усилить просветительскую деятельность на территории СНГ, формировать международное сообщество лекторов и поддерживать их даже в тех странах, где нет профильных организаций.

Участниками IV Съезда Российского общества «Знание» стали более 450 человек, участвующих в работе просветительской организации. Они обсудили результаты деятельности за три года, утвердили новую редакцию Устава организации, выбрали постоянно действующие руководящие и контрольные органы Общества «Знание».

«IV съезд стал знаменательной вехой в истории развития Общества «Знание»: Генеральный директор Максим Древаль представил итоги работы, и они впечатляют, но перед всеми регионами поставлены ещё более амбициозные задачи. Перед Самарским региональным отделением Российского общества «Знание» стоят новые вызовы: масштабирование и расширение географии просветительской деятельности в различных муниципальных образованиях, развитие партнёрской сети, поиск новых форм просветительской работы. Так, в феврале 2024 года Самарское региональное отделение стало партнером Самарской областной общественно-просветительской акции «За родное - за свое!». В официальных аккаунтах общества "Вконтакте" лекторы общества «Знание» откроют для жителей региона интересные и новые страницы истории Самарской губернии», – отметил делегат съезда от Самарской области, председатель Самарского регионального отделения Российского общества «Знание» Владимир Богатырев.

Ярким событием Съезда стала торжественная церемония награждения почетных лекторов и просветителей государственными наградами и наградами Российского общества «Знание». Их получили просветители из 17 регионов страны — более 40 российских ученых, педагогов, государственных и общественных деятелей, мастеров культуры и искусства. Среди государственных наград, врученных просветителям, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаки отличия «За наставничество», благодарственные письма Президента РФ, благодарность Совета Федерации Федерального Собрания РФ, почетные грамоты Общественной палаты России. В числе врученных наград Российского общества «Знание» — статуэтки и нагрудные знаки «За исключительный вклад в просвещение» и почетная грамота «За вклад в просвещение», которые вручили почетным лекторам и партнерам просветительской организации.

Онлайн-трансляция Наблюдательного совета Российского общества была доступна широкой аудитории на просветительском канале Знание.ТВ, видеозапись будет выложена на сайте Российского общества «Знание» и в его сообществе в соцсети ВКонтакте.

 

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Теги: Москва Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов.
16 февраля 2024, 18:35
Макет студенческого кампуса в Самаре представили на выставке «Россия»
Студенческий кампус создается для пяти самарских вузов. Общество
1101
По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет.
14 февраля 2024, 21:34
Путин подписал закон о запрете увольнять одинокого родителя с ребенком до 16 лет
По ранее действовавшему законодательству работодатель не мог уволить одиноких родителей с детьми до 14 лет. Политика
658
12 февраля 2024, 21:33
Собянин: в Москве начали на регулярной основе использовать роботов-уборщиков
Собянин уточнил, что "Пиксель" оснащен различным сменным навесным оборудованием, благодаря чему может работать круглый год и практически в любую погоду. Общество
392
В центре внимания
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
275
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
172
Сильную метель ожидают в Самарской области
19 февраля 2024  11:13
Сильную метель ожидают в Самарской области
413
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
19 февраля 2024  10:00
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
278
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
18 февраля 2024  19:39
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
600
Весь список