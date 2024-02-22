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На выставке "Россия" рассказали о достижениях в транспортной отрасли

22 февраля 2024 16:34
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В Самарской области за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 1 866 км автомобильных дорог.

На Международной выставке-форуме "Россия" в рамках Форума национальных достижений: транспорт прошла пленарная сессия, посвященная ключевым достижениям и результатам развития транспортной отрасли. Здесь представили ее историю и обозначили приоритеты развития.

За шесть лет транспортная система страны преобразилась, отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев. По его словам, удалось выполнить все задачи по обеспечению транспортной доступности России. В частности, по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, отремонтировали более 119 тысяч километров дорог. При этом, за это время создали крупные инфраструктурные объекты, важные для развития страны.

В Самарской области за время реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 1 866 км автомобильных дорог. С 2019 по 2023 годы в нормативное состояние приведено 1 488 км дорог регионального значения, 283 км улично-дорожной сети в Самаре и 71 км - в Тольятти. Также по нацпроекту проведен ремонт, капитальный ремонт и реконструкция более 70 мостов.

С конца 2018 года доля нормативного состояния автомобильных дорог регионального значения повысилась с 28,4% до 47,87%, а улично-дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации с 47,1% до 82,17 км.

Благодаря нацпроекту в регионе реализован целый ряд инфраструктурных дорожных объектов. Проведена реконструкция автомобильных дорог с высокой интенсивностью движения - Тольятти-Ягодное в Ставропольском районе, Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе, Кинель-Богатое-Борское в Кинельском районе.

В Самаре по национальному проекту до 4 полос движения доведен участок проспекта Кирова в районе Кировского моста, завершено строительство второго этапа Самарского мостового перехода и транспортной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии, а также проведена реконструкция моста через реку Сок со строительством нового двухполосного моста.

Благодаря национальному проекту доля дорог, входящих в опорную сеть Самарской области, достигла 69,35%. Отремонтированы дороги Тольятти – Узюково – Димитровград, Самара – Новокуйбышевск, Борма – Кошки – Погрузная, Похвистнево – Клявлино, Самара – Бугуруслан, Самара-Оренбург до автомобильной дороги Самара-Волгоград и другие.

Большое внимание в ходе проведения ремонтных работ на объектах национального проекта уделено обеспечению автомобильных дорог дополнительными средствами безопасности дорожного движения. Так, на участках региональных трасс, проходящих сквозь населенные пункты, проведен капитальный ремонт со строительством в полосе отвода дорог тротуаров и улично-дорожного освещения.

В целом по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Самарская область была признана одним из лидеров на XVII международном форуме «Транспорт России» в Москве. Диплом за успешную реализацию нацпроекта в 2023 году губернатору Самарской области Дмитрию Азарову вручил Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Говоря о развитии авиации, глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что в 2023 году объем пассажирских перевозок превысил 105 млн человек, отрасль начинает постепенно восстанавливаться. России удалось сохранить авиапарк — 1290 воздушных судов. 1160 из них — пассажирские.

В Самарской области в 2023 году международным аэропортом «Курумоч» обслужено 3 млн 540 тысяч пассажиров, что на 17,9% больше, чем в 2022 году. Перевозки осуществлялись по 15 международным и 21 внутреннему маршрутам.

Железная дорога восстанавливает доковидные показатели — в 2018 году поезда перевезли 1,2 млрд пассажиров. Развивается пригородный железнодорожный транспорт.

За счет мер поддержки Минтранса регионы получили более 7,5 тысяч единиц общественного транспорта. В фокусе внимания ведомства — цифровизация. В частности, существующие системы — например, ГЛОНАСС и ФГИС «Такси» — делают транспорт более безопасным.

«Хочу поблагодарить всех причастных к работе транспортного комплекса — строителей, проектировщиков, водителей, машинистов, капитанов и пилотов, специалистов, задействованных в ремонте и обслуживании транспортной инфраструктуры, ее охране, гражданских служащих центрального аппарата транспортных ведомств, а также регионов и муниципалитетов, учителей и педагогов, которые воспитывают для нас новые кадры. Уверен, с новыми вызовами и задачами, которые будут стоять перед транспортной отраслью, мы справимся», — заключил Виталий Савельев.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставка проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля 2024 года.

Теги: БДД Москва Россия

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