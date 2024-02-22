На выставке "Россия" прошел зимний Грушинский фестиваль

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Стенд Самарской области на выставке-форуме "Россия" (0+) сегодня вновь стал центром притяжения. Здесь состоялась презентация зимнего Грушинского фестиваля (6+), пишет sovainfo.ru.

Мини-версию праздника авторской песни, который ежегодно проходит в Самарской области в феврале и традиционно собирает друзей фестиваля в концертных залах региональной столицы, организовали для гостей выставки. Погрузиться в историю и насладиться искусством бардовской песни смогли сегодня гости стенда.



В 2024 году зимний Грушинский проходит по итогам празднования знакового события - 50-го летнего фестиваля. Он проводится в рамках Марафона авторской песни России 2023-2024 с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив при поддержке Фонда Олега Митяева и Самарского областного Грушинского клуба.



Ведущей фестиваля на выставке "Россия" была легенда советского и российского телевидения Анна Шатилова. Свои песни исполнили лауреаты и почетные гости Грушинского фестиваля.



Необыкновенная атмосфера, любимая музыка и море незабываемых эмоций, которые царили на стенде - таким запомнился этот праздник гостям выставки.



Каждое лето Самарская область становится фестивальным центром страны. Кроме Грушинского, здесь также проходят "СамФест" (0+), "Гитары в строю" (12+) и многие другие.



После презентации фестиваля на стенде Самарской области можно не сомневаться в том, что теперь Грушинский посетит еще больше гостей, приехав в гостеприимную Самарскую область.

"Мы очень постарались воссоздать в миниатюре атмосферу фестиваля. Даже если вы там не были, глядя на этот огонь, легко представить, что мы сидим вокруг костра, под звездным небом, наслаждаясь музыкой и дружеским общением", - обратилась к гостям Анна Шатилова.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что зимний Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области и является одной из визитных карточек региона.



Кроме того, в прошлом году во время гала-концерта родилась идея патриотического фестиваля бардовской песни "Za Победу" (6+), который сейчас проходит в Самаре. Также с 18 по 20 февраля в регионе проходило патриотическое мероприятие "Сильная Россия - это мы". Регион вновь стал всероссийским центром, где музыка объединяет настоящих патриотов Отечества из разных уголков страны.

Фото: пресс-служба выставки-форума "Россия"