На территории Самарской области сохраняется устойчивая жаркая погода

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Региональная Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге.

В связи с жаркой погодой в регионе Госавтоинспекция призывает водителей быть аккуратнее на дороге и, по возможности, воздержаться в эти дни от дальних поездок, чтобы максимально снизить негативное влияние природных факторов на дорожную обстановку.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что повышенная температура несет в себе ряд опасностей для автомобилистов, поэтому в эти дни нужно быть предельно внимательными и осторожными на дороге. Прежде всего, следует заблаговременно проверить техническое состояние автомобиля, посмотреть, как работают системы кондиционирования и электроника, проверить состояние аккумулятора.

В такие дни необходимо внимательно следить за состоянием своего здоровья, если присутствует головокружение, слабость, головная боль, то следует остановиться – продолжать движение с подобными симптомами крайне опасно.

Также из-за жары возможны резкие перепады давления, поэтому нужно обязательно возить с собой соответствующие медикаменты. Ни в коем случае в жаркую погоду не оставляйте в салоне автомобиля детей и домашних животных.

Госавтоинспекция напоминает, что в соответствии с п. 2.7 ПДД РФ водителю запрещается управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.

Вероятность дорожно-транспортного происшествия и тяжесть его последствий возрастает при управлении транспортным средством в состоянии утомления. Сон за рулем, отсутствие контроля за управлением транспортным средством может привезти к необратимым последствиям, как для самого водителя, так и других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям, при наступлении признаков состояния утомления, незамедлительно прекратить дальнейшее движение и возобновить его только после отдыха