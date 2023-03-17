На территории Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
В День воссоединения Крыма с Россией телебашню в Самаре украсит праздничная иллюминация 
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
Самарцев на выходные ждет не самая лучшая погода
аренда квартир в России подорожала за год на 5%
Аренда квартир в России подорожала за год на 5%
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
В Самаре завершилось первенство России по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет «Новая высота»
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
9 очистных сооружений и 8 объектов водоснабжения построят в Самарской области в 2023 году
В Самаре пройдет концерт, посвященный Всемирному дню человека с синдромом Дауна
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
Счетная палата выявила нарушения при строительстве школы на Пятой просеке в Самаре
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
В Самаре пройдут мероприятия, посвящённые годовщине присоединения Крыма и Севастополя
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.41
0.66
EUR 81.14
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинские школьники стали очевидцами соревнований пожарно-спасательных частей
В Самарской области официально открыли Год педагога и наставника
«Баскетбол 3х3»: в СК "Локомотив" проходит чемпионат и первенство СО по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

На территории Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

17 марта 2023 12:54
84
На территории Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Полицейские и общественники рассказали, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

В рамках первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области при содействии Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой встретились со студентами образовательных организаций региона. Учащимся продемонстрировала тематический фильм о вреде наркомании, после просмотра которого вместе обсудили увиденное. Майор полиции Наталья Климай напомнила молодым людям, что за употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность, а также довела информация о телефонах, по которым они могут получить консультативную помощь от специалистов.

В Тольятти, Новокуйбышевске и Красноярском районе полицейские и общественники рассказали школьникам и учащимся техникума на что следует обращать внимание при получении предложений о работе в сети Интернет. Юношам и девушкам напомнили, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям, не только загубить профессиональную деятельность, но и негативно повлиять на их жизнь. Общественники объяснили собравшимся, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали о том, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

В Приволжском районе полицейские, встретившись с родителями школьников, разъяснили, что именно бдительность взрослых поможет на ранней стадии распознать у их детей признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков. Внимание родителей должно привлечь, если подросток стал рассеянным, скрытным, перестал общаться со старыми друзьями и завел подозрительных знакомых, начал плохо учиться, изменились его привычки. Взрослых призвали регулярно беседовать с детьми о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления.

Теги: Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более килограмма героина
17 марта 2023, 12:32
В Сызрани сотрудники транспортной полиции изъяли из незаконного оборота более килограмма героина
Общий вес изъятого из незаконного оборота наркотического средства составил более килограмма. Криминал
81
пресечен канал поставки наркотического средства мефедрон из Краснодарского края в Самарскую область
17 марта 2023, 12:26
Пресечен канал поставки наркотического средства мефедрон из Краснодарского края в Самарскую область
Теперь виновник отправится в колонию строгого режима. Происшествия
84
В Клявлинском районе соседи сдали местного жителя с наркотиками
17 марта 2023, 09:56
В Клявлинском районе соседи сдали местного жителя с наркотиками
Во время опроса подозреваемый пояснил, что наркотики он нарвал осенью прошлого года в окрестностях села и хранил для личного употребления. Происшествия
150
В центре внимания
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта.
16 марта 2023  13:51
С 1 апреля на автомобильных дорогах Самарской области вводится временное ограничение движения тяжеловесного транспорта
466
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
16 марта 2023  10:35
В Самаре окружная команда обсудит новую концепцию проведения форума iВолга в 2023 году
409
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
16 марта 2023  10:20
В Самаре началась регистрация волонтеров для организации онлайн- голосования за объекты благоустройства
413
Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
16 марта 2023  10:15
В Самаре устанавливают щиты, информирующие о предстоящем ремонте по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
1447
Во встрече также принял участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.
15 марта 2023  17:12
Дмитрий Азаров и Елена Лапушкина обсудили меры по улучшению работы общественного транспорта в Самаре
580
Весь список