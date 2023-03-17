На территории Самарской области продолжаются мероприятия в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью»

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Полицейские и общественники рассказали, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

В рамках первого этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области при содействии Центра российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой встретились со студентами образовательных организаций региона. Учащимся продемонстрировала тематический фильм о вреде наркомании, после просмотра которого вместе обсудили увиденное. Майор полиции Наталья Климай напомнила молодым людям, что за употребление и распространение наркотиков предусмотрена уголовная ответственность, а также довела информация о телефонах, по которым они могут получить консультативную помощь от специалистов.

В Тольятти, Новокуйбышевске и Красноярском районе полицейские и общественники рассказали школьникам и учащимся техникума на что следует обращать внимание при получении предложений о работе в сети Интернет. Юношам и девушкам напомнили, что «легкий заработок», который обещают злоумышленники, может привести к серьезным последствиям, не только загубить профессиональную деятельность, но и негативно повлиять на их жизнь. Общественники объяснили собравшимся, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотических средств, и рассказали о том, куда можно сообщить обо всех известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

В Приволжском районе полицейские, встретившись с родителями школьников, разъяснили, что именно бдительность взрослых поможет на ранней стадии распознать у их детей признаки употребления, а иногда и распространения наркотиков. Внимание родителей должно привлечь, если подросток стал рассеянным, скрытным, перестал общаться со старыми друзьями и завел подозрительных знакомых, начал плохо учиться, изменились его привычки. Взрослых призвали регулярно беседовать с детьми о пагубном воздействии наркотических средств на организм и последствиях их употребления.