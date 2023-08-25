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На территории Самарской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках ОПМ «Трафарет»

25 августа 2023 11:44
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На территории Самарской области полицейские и общественники проводят мероприятия в рамках ОПМ «Трафарет»

Уничтожение рекламы наркотиков и повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления – основные задачи операции.

Сотрудниками полиции на постоянной основе проводится масштабная профилактическая работа с целью предупреждения распространения наркомании среди несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение фактов их вовлечения в противоправную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также повышение уровня осведомленности населения о последствиях потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

Так, сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителем ГБУЗ «Самарский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики» провели профилактические беседы антинаркотической направленности с подростками, отдыхающими в детских оздоровительно-образовательных центрах «Салют», «Золотая рыбка» и «Арго». С ребятами обсуждались медицинские и социальные последствия употребления наркотиков, приводились примеры, которые должны предостеречь от необдуманных шагов, в частности, от распространения наркотиков, в том числе, путем нанесения на стены рекламы за денежное вознаграждение. Полицейские подробно остановились на разборе уголовной и административной ответственности за правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.

В Тольятти представители Общественного совета при территориальном органе внутренних дел совместно с активистами общественного движения «Стоп наркотик», работниками управляющих компаний и представителями администрации города закрасили надписи, содержащие пропаганду незаконного оборота наркотиков.

Как отметил заместитель председателя Общественного совета при Управлении МВД России по г. Тольятти Николай Шахов: «Такая скрытая реклама, как правило, нацелена на молодежь, но сегодня мы в ходе рейда выявили совместно с полицейскими и закрасили порядка 30-ти надписей, тем самым помогая молодым людям не встать на опасный путь наркозависимости».

В Кошкинском районе в рамках акции оперуполномоченный уголовного розыска совместно с представителем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Екатериной Никитенко приняли участие в проведении профилактического мероприятия  с жителями села Кошки -  напомнили ребятам и их родителям, как важно вести здоровый образ жизни и говорить «нет» вредным привычкам. Организаторы мероприятия раздали присутствующим памятки, содержащие номера телефонов, по которым можно обратиться в случае выявления рекламы наркотиков или совершения в отношении них противоправных действий. 

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к оперативно-профилактическому мероприятию, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Сообщить об известных фактах распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ, а также о запрещенных объявлениях на тротуаре, фасаде здания, информационном стенде можно на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23.

Теги: Стоп Наркотик

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