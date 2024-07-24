На территории Самарской области активно проводится профилактическое мероприятие «Безопасное лето»

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Госавтоинспекторы напомнили детям правила безопасного поведения.

В рамках акции «Безопасное лето» сотрудники Госавтоинспекции города Самара провели в областной детской библиотеке профилактическую беседу о безопасности дорожного движения.

Полицейские рассказали о правилах перевозки детей в автомобиле, а также требованиях к удерживающим устройствам и системам. Ребятам напомнили значения дорожных знаков, сигналов светофора и регулировщика.

В Новокуйбышевске сотрудники полиции посетили ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере.

Детям напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и безопасного поведения во дворах. Обратили особое внимание на правильное поведение с незнакомыми людьми на улице, в транспорте и в общественных местах. А также рассказали ребятам о пагубном воздействии на организм человека курения, алкоголя, наркотических средств, и последствиях употребления вредных и запрещенных веществ.

Аналогичное мероприятие прошло в Шенталинском районе. Сотрудники Отделения Госавтоинспекции провели познавательную встречу с воспитанниками детского сада.

Полицейские объяснили мальчишкам и девчонкам, как должны вести себя маленькие пассажиры во время поездки в автомобиле и для чего необходимо находиться в детских удерживающих устройствах.

Сотрудники полиции в игровой форме напомнили детям значения дорожных знаков. Им также было предложено собрать головоломку, состоящую из нескольких частей, в единый дорожный знак. Дети с энтузиазмом преступили к делу и с лёгкостью собрали все дорожные знаки.

В завершение мероприятия сотрудники полиции пожелали ребятам активного и безопасного летнего отдыха и вручили стикеры в виде дорожных знаков.