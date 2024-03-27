На стенде Самарской области на ВДНХ стартовали Недели предпринимательства

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26 марта на стенде Самарской области на выставке-форуме «Россия» стартовали Дни предпринимательства, промышленности и труда. Событие призвано познакомить гостей выставки с предпринимательским и инвестиционным потенциалом Самарской области.



Напомним, что по итогам Дней регионов на выставке-форуме «Россия» оргкомитет отметил Самарскую область специальным призом «За лучшую просветительскую деятельность». Глава региона Дмитрий Азаров уверен, что после посещения стенда Самарской области число людей, желающих побывать в регионе, увеличится. Регион традиционно является лидером по масштабу экономики, объему валового регионального продукта, качеству жизни и развитию предпринимательства. «Мы многое делаем, чтобы наш регион был опорным для России в развитии науки, образования и промышленности, центром компетенций в аэрокосмическом секторе и нефтехимии, крупнейшим транспортным хабом. Все эти планы подкрепляются конкретными программами и проектами, которые мы реализуем. Ключевые точки роста связаны с развитием кластерных инициатив региона, которые хорошо себя зарекомендовали на практике», — отмечал ранее Губернатор.



«Выставка «Россия» для нас - это отличная возможность презентовать условия, созданные в регионе для бизнеса, а для предпринимателей – это площадка для налаживания новых деловых связей и продвижения своей продукции. Большой командой региона во главе с губернатором мы делаем все, чтобы бизнес в Самарской области развивался, создавал рабочие места, осваивал новые направления и рынки», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.



Каждый день гостей стенда ждут полезные лекции и встречи с представителями бизнес-сообщества, которые реализуют свои проекты на территории Самарской области и продвигают региональные бренды как внутри страны, так и за ее пределами.

Также запланирована серия тематических мастер-классов, интеллектуальные викторины и розыгрыши призов от региональных производителей и центра «Мой бизнес».



«Для молодых посетителей будем проводить профориентационные квизы на тему развития предпринимательских компетенций, чтобы им запомнилось посещение стенда Самарской области, и чтобы они, возможно, сделали первый шаг к бизнесу», - отметила руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.



Сегодня в Самарской области работает 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства и 220 тысяч самозанятых граждан. В каждом городском округе успешно работает центр «Мой бизнес» - всего создано 11 таких площадок. По итогам 2023 года действующие предприниматели и самозанятые получили здесь 30 тысяч услуг.



Благодаря реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», перечень услуг охватывает все сферы деятельности, категории предпринимателей и жизненные циклы бизнеса: образовательные курсы, льготные микрозаймы, поручительства, помощь при выходе на экспорт, а также комплексные услуги по работе на маркетплейсах, бережливому производству и др.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области