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На постпраздничную депрессию жалуются 36% самарцев

12 января 2023 09:20
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На постпраздничную депрессию жалуются 36% самарцев

Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил самарцев на тему самочувствия после праздников: 36% признались, что испытывают дискомфорт при мысли о выходе на работу, из них 78% охарактеризовали свое состояние как легкую тревогу, а 19% — как сильное нежелание работать. Опрос проводился с 5 по 10 января среди 1967 респондентов в возрасте от 25 до 55 лет, в том числе в Самарской области. 

У 67% респондентов за время новогодних выходных график утренних подъемов сбился более, чем на 2 часа, у 22% — более, чем на 4 часа. Кроме того, 80% признались, что в праздники сильно нарушили свой обычный режим питания.

Праздники самарцы провели в основном лёжа на диване перед телевизором (65%), в совместных развлечениях с семьей и детьми (62%), в походах по гостям (44%), на природе (21%). Но развлекались и отдыхали не все респонденты: 6% работали на своей основной работе, а 2% подрабатывали на временной (была дана возможность выбрать несколько вариантов ответов). 

Несмотря на такие в целом расслабленные каникулы, 71% самарцев испытывает нежелание возвращаться на работу из-за ранних подъемов и, как следствие, нехватки сна; на 39% давят будущие рабочие задачи; 34% жалуются, что в рабочем режиме им не хватает времени на семью. Еще 23% не хотят встречаться с коллегами и руководством, а 17% — готовить отчетность. 

Бороться с постпраздничной депрессией большинство (69%) будут с помощью возвращения в обычный режим сна, постепенного погружения в рабочие задачи (55%), спорта (26%) и прогулок на свежем воздухе (12%). Также 22% респондентов ответили, что в рамках борьбы с хандрой постараются не задерживаться на работе, а 11% будут бороться с апатией первых дней с помощью наведения порядка на рабочем месте. 

Большинство самарцев (75%) признались, что легкое эмоциональное расстройство перед возвращением на работу у них возникает после каждого отпуска/длинных выходных. У 14% такое состояние наблюдается только после новогодних каникул. 

Теги: Опрос

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