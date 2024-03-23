На площади Славы молодёжные организации региона возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холл»

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Вечер 22 марта оставил большой след в истории нашей страны. Произошла страшная трагедия в Подмосковье.



На площади Славы, молодёжь Самарской области, представители молодёжных организаций региона, органов власти и просто неравнодушные граждане с болью и скорбью возложили цветы, свечи и игрушки, чтобы почтить память погибших и выразить сочувствие всем пострадавшим



В Самарской области объявлен двухдневный траур. Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба правительства СО