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На площади Славы молодёжные организации региона возложили цветы и выразили соболезнования семьям погибших в «Крокус Сити Холл»

23 марта 2024 17:26
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В Самарской области объявлен двухдневный траур.

Вечер 22 марта оставил большой след в истории нашей страны. Произошла страшная трагедия в Подмосковье.

На площади Славы, молодёжь Самарской области, представители молодёжных организаций региона, органов власти и просто неравнодушные граждане с болью и скорбью возложили цветы, свечи и игрушки, чтобы почтить память погибших и выразить сочувствие всем пострадавшим

В Самарской области объявлен двухдневный траур. Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

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