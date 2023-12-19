На новогоднюю премию не рассчитывают 45% жителей Поволжья

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Служба исследований hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, провела опрос среди трудоустроенных соискателе Приволжского федерального округа и выяснила, рассчитывают ли они получить годовые премии и 13-ю зарплату.

45% опрошенных рассказали, что в этом году, как и ранее, их компания не планирует выплачивать сотрудникам новогоднюю премию (три года назад по РФ в целом таких компаний было 50%). Еще 6% работников обычно получали премии в конце года, но в этот раз их не будет.

14% жителей ПФО получат годовые премии в полном объеме (три года назад таких было 9%), еще 11% — получат премии частично (в 2020 году – 6%). 24% опрошенных пока не знают, могут ли рассчитывать на дополнительное вознаграждение по итогам года.

В то же время, на выплату «13-й зарплаты» рассчитывают только 11% трудоустроенных жителей Поволжья, 6% сообщили, что в этом году такую доплату отменили, хотя обычно она была. Еще 83% рассказали, что у них на работе никогда не бывает «13-й зарплаты».