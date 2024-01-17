На Дне цифры стенд Самарской области посетил глава Минцифры РФ Максут Шадаев

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17 января 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия» прошел отраслевой День цифры. Стенд Самарской области посетил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

В настоящее время в Самарской области ИT-компаниям уделяется большое внимание. Их проекты находят поддержку у губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Во исполнение поручения Президента Владимира Путина об обеспечении технологического суверенитета нашей страны при содействии главы региона в Самарской области ведется активная работа по комплексному импортозамещению и внедрению отечественных решений.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков рассказал почетному гостю о ведущих ИТ-разработках области.

Одна из таких – проект компании «СМАРТС» по строительству региональной магистральной квантовой сети, позволяющей защищать передачу конфиденциальной информации и виброакустический мониторинг.

Второе ИТ-решение позволяет фиксировать вибрации от движения на дороге с помощью ВОЛС (прокладки оптоволокна), а также в режиме реального времени получить данные о скорости потока автомобилей, типах транспортных средств, превышении скорости, остановке в неположенном месте, близости пешеходов и т.д. Проекты направлены на повышение безопасности движения, а также создание инфраструктуры для подключенного и беспилотного транспорта.

Константин Пресняков также презентовал технологическую open-source платформу быстрой разработки приложений Jmix от компании Haulmont. Сервис предназначен для решения бизнес-задач.

Не менее интересный проект представил Самарский государственный медицинский университет – сервис в сфере телемедицины «Health Check-up». Это комплекс решений для мониторинга динамики показателей здоровья.

Платформа позволяет врачу дистанционно мониторить показатели здоровья пациента: получать данные в личный кабинет, наблюдать динамику и быстро реагировать на их изменения.

«Самарская область является одним из наиболее сильных регионов с точки зрения разработки программного обеспечения. У нас сконцентрировано большое количество частных компаний, которые выросли практически с нуля до федерального и международного уровней, успешно предлагают свои решения на российских и зарубежных рынках», – отметил Константин Пресняков

Максут Шадаев, изучив разработки самарских ИТ-специалистов, отметил целеустремленность региона и пожелал оставаться в числе передовых регионов по разработке ИТ-решений.

Фото предоставлено департаментом информационных и технологий и связи Самарской области