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На базе управления по конвоированию УФСИН СО проведено тренировочное пожарно-тактическое учение

27 июля 2021 15:23
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Целью занятий стало обучение личного состава учреждения способам и приемам ведения действий по тушению пожаров в различных условиях и обстановке.

Целью занятий стало обучение личного состава учреждения способам и приемам ведения действий по тушению пожаров в различных условиях и обстановке.

Руководил пожарно-тактическим учением начальник инспекции ведомственной пожарной охраны УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Владимир Шванников. 

Согласно замыслу возгорание произошло в одном из кабинетов административного здания. С целью ликвидации условного пожара были привлечены личный состав управления по конвоированию и сотрудники Государственной противопожарной службы Самарской области. 

Подводя итоги, Владимир Шванников поблагодарил личный состав и сотрудников МЧС России за слаженные действия, а также отметил, что цель пожарно-тактического учения достигнута, передает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:    пресс-служба УФСИН СО

 

Теги: пожарное учение УФСИН СО

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