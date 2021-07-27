На базе управления по конвоированию УФСИН СО проведено тренировочное пожарно-тактическое учение

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Целью занятий стало обучение личного состава учреждения способам и приемам ведения действий по тушению пожаров в различных условиях и обстановке.

Руководил пожарно-тактическим учением начальник инспекции ведомственной пожарной охраны УФСИН России по Самарской области подполковник внутренней службы Владимир Шванников.

Согласно замыслу возгорание произошло в одном из кабинетов административного здания. С целью ликвидации условного пожара были привлечены личный состав управления по конвоированию и сотрудники Государственной противопожарной службы Самарской области.

Подводя итоги, Владимир Шванников поблагодарил личный состав и сотрудников МЧС России за слаженные действия, а также отметил, что цель пожарно-тактического учения достигнута, передает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО