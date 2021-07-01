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МВД СО: опасайтесь мошенников

1 июля 2021 14:59
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Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн при бронировании жилья в сети Интернет.

ГУ МВД  Самарской области предупреждает:

1. Будьте бдительны! Не сообщайте персональные данные мошенникам, представляющимся сотрудниками банка

Так, неизвестный злоумышленник, представившись сотрудником одного из банков, по телефону сообщил 60-летней жительнице Красноярского района, что ее накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, пенсионерка инвалид 2 группы сообщила свои персональные данные злоумышленнику, который на ее имя оформил кредитную карту и снял с нее почти 100 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.

2. Остерегайтесь аферистов, которые выманивают деньги онлайн при бронировании жилья в сети Интернет. Так, 39-летний житель Самарского региона, работающий в одном из медицинских центров, стал жертвой мошенника. Запланировав поездку в другой регион, в свой отпуск, мужчина нашел подходящий вариант отеля на одном из сайтов бронирования жилья в Интернете. После оформления брони, пострадавшему  пришло письмо, в котором для подтверждения полного резервирования объекта ему предлагалось перейти по ссылке для оформления и оплаты. Мужчина, следуя инструкции, ввел банковские данные своей карты, после чего обнаружил списание денежных средств в размере свыше 60 тысяч рублей. Пострадавший понял, что стал жертвой аферистов и обратился за помощью в полицию. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при бронировании жилья в сети Интернет! Помните, что серьёзные сайты никогда не будут заниматься email-рассылкой или просить пользователей перейти по внешним ссылкам для оплаты бронирования. Зачастую мошенники снимают с клиентов предоплату за бронь и бесследно исчезают. Будьте бдительны, не попадайтесь на уловки аферистов!

3. Будьте бдительны!

Остерегайтесь предложений мошенников перевести ваши сбережения на несуществующие «безопасные» счета в банке.

Так, неизвестный злоумышленник по телефону убедил жителя Тольятти 1994 года рождения, работающего слесарем на заводе, что его накопления находятся в опасности. Спустя некоторое время, потерпевший перевел около 170 тысяч рублей на «безопасный» банковский счет мошенника. По данному факту возбуждено уголовное дело.

 

Фото:   соцсети

 

 

 

Теги: ГУ МВД СО осторожно, мошенники

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