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Самарец хотел найти свою вторую половинку, но из-за мошенников лишился более 3 млн рублей

16 мая 2024 13:49
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Самарец хотел найти свою вторую половинку, но из-за мошенников лишился более 3 млн рублей

Самарчанин 1984 года рождения решил испытать судьбу и обратился к сайту знакомств. В сети он познакомился с женщиной из соседнего города. В течении месяца новые знакомые переписывались и решили «созвониться» в мессенджере, чтобы ближе узнать друг друга. В ходе диалога женщина рассказывала ему о себе, как вдруг видео-звонок прервался и на сотовый телефон мужчине позвонил незнакомец и сообщил, что является сотрудником правоохранительных органов и в данный момент женщина, с которой самарчанин познакомился в сети, завладела его персональными данными и от его имени оформляет несколько кредитов, чтобы похитить данные денежные средства.

Чтобы предотвратить мошеннические действия, «сотрудник» потребовал сообщить ему логин и пароль от личного кабинета банковского приложения. Ничего не подозревающий житель губернии продиктовал данные. После чего незнакомец положил трубку. Осознав, что сообщил персональные данные постороннему человеку, мужчина незамедлительно проверил счет, обнаружил списание на сумму более 3 млн. рублей и обратился за помощью в полицию.

 

Теги: Мошенники

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