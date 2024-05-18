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Минобрнауки: приемная кампания 2024/25 учебного года в российские вузы пройдет по нынешней системе

18 мая 2024 16:31
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По словам министерства, планируется обеспечить плавный переход университетов на обновленную систему высшего образования.

Приемная кампания 2024/25 учебного года в российские вузы пройдет по действующей системе высшего образования с возможностью поступления на бакалавриат, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Приемная кампания 2024/25 учебного года будет проводиться в рамках нынешней системы высшего образования, то есть абитуриентов будут принимать в том числе на бакалавриат", - говорится в сообщении.

По словам министерства, планируется обеспечить плавный переход университетов на обновленную систему высшего образования.

Уточняется, что одновременно с этим по Указу президента РФ на базе шести вузов реализуется пилотный проект, направленный на изменение уровней профессионального образования. В рамках него возможно поступление на программы базового высшего и специализированного высшего образования.

Ранее, выступая в Госдуме РФ, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что термина "бакалавр" в системе российского высшего образования с 2025 года не будет. Будет высшее образование и высшее специализированное образование, сообщил министр на пленарном заседании.

Также в Минобрнауки сообщили, что дипломы выпускников высших учебных заведений со степенью бакалавра будут котироваться так же, как дипломы нового образца, сообщает gazeta.ru.

 

Фото:   freepik.com

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