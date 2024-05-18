Активность Солнца продолжится на следующей неделе новыми супервспышками

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Солнце перешло в непрерывный режим активности, а Земля погрузилась в бесконечный геомагнитный шторм. За неделю произошли сразу две магнитные бури. Причем, обе неслабые: одна уровня G-2, а другая — даже близкая к G-3.

На этой неделе также была зафиксирована самая крупная вспышка за весь 25-й солнечный цикл— X8.7. Последний раз чуть более крупное событие было в 2017 году. А в общей сложности за минувшие несколько дней было сразу пять вспышек наивысшего балла, пишет Смотрим.

Такая чрезвычайная активность Солнца в определенном смысле сыграла на руку России. Из-за сильнейших вспышек с позиций на орбите "выбило" некоторые спутники Starlink, которые для связи используют украинские боевики. Специалисты поясняют: глобально на Солнце происходят очень интересные вещи. Раньше после каждого всплеска звезде требовалась передышка для накопления энергии, перерывы между ударами длились по несколько недель, а иногда и больше месяца.

Как рассказывает Сергей Богачев, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, с начала мая "пошел совсем иной сценарий": Солнце перешло в непрерывный режим активности. "Мы вообще не видим признаков перерывов. И даже на фоне прошедшей недели, когда были огромные события, когда было более уровня G-5 — казалось бы, ну должно Солнце успокоиться и сделать передышку, но нет", — говорит он.

Сейчас только на видимой стороне Солнца — 14 активных центров. Пять из них относятся к категории бета-гамма, как раз такие области производят вспышки наивысшего балла. Почти все центры, которые сегодня наблюдаются на Солнце, молодые. Они растут, набирают энергию и с большой вероятностью на следующей неделе выйдут на максимальные, пиковые значения. Вдобавок к этому пока еще невозможно оценить, что творится на обратной стороне звезды. Это даже страшно себе представить, ведь те центры, что сейчас выглянули из-за горизонта, невероятно крупные.

Согласно математическим расчетам, на следующей неделе ожидаются как минимум два всплеска активности: один в начале недели с пиком во вторник, и второй — в конце недели. При этом ситуация постоянно меняется, она очень динамична. Солнце может преподнести нам сюрприз в любой момент. Похоже, мы очень близки к максимуму цикла, если уже не находимся в нем.