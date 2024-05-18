Спортсмены-паралимпийцы встретились с участниками чемпионата "Абилимпикс"

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С 6 по 17 мая в Самарской области проходил региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". В нем приняли участие более 500 конкурсантов – школьники, студенты и взрослые.



В рамках чемпионата в тольяттинском ФОКе "Метеор" прошла инклюзивная спартакиада. Участники соревновались в стритболе, шашках, бочче, гол-боле, бадминтоне, настольном теннисе и эстафетах.



Также участники "Абилимпикса" в компетенции "Адаптивная физическая культура" и школьники с ОВЗ провели встречу в формате интервью со спортсменами паралимпийской сборной Самарской области – призером Паралимпиады 2021 года в Токио Вячеславом Ленским и студенткой, членом сборной области по паралимпийскому плаванию Елизаветой Перепелициной.



Паралимпийцы рассказали школьникам и студентам ТСПК о своей мотивации в спорте и о том, как систематические занятия помогают обрести уверенность и найти свое место в жизни.

Фото: минспорта СО