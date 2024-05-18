Самарец украл сумку у водителя-экспедитора

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В феврале текущего года в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился водитель-экспедитор 1996 года рождения. Мужчина сообщил полицейским о пропаже телефона и сумки, внутри которой находились денежные средства в размере 25 000 рублей.



В ходе опроса полицейские установили, что имущество пропало во время выгрузки мебели из автомобиля и заноса в квартиру. По возвращению к транспортному средству самарец обнаружил отсутствие бокового стекла и открытый бардачок.



В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных возле одного из близрасположенных домов и установили личность злоумышленника. Им оказался житель Самары 1997 года рождения, ранее 15 раз судимый за совершение преступлений на территории города и области.



Мужчину задержали по месту жительства. Он признал свою вину в содеянном и пояснил, что в тот день проходил мимо одного из домов и увидел припаркованный автомобиль. Подойдя ближе, он увидел на сидении барсетку и сотовый телефон, и, воспользовавшись моментом, разбив боковое стекло автомобиля, похитил чужое имущество. Обнаруженные в похищенной сумке денежные средства потратил, а сотовый телефон потерял. Следственным управлением Управления МВД России по городу Самаре по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», возбуждено уголовное дело.



В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.