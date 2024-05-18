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В Самарской области сотрудница банка предотвратила хищение денежных средств в размере более 500 тысяч рублей у местного жителя

18 мая 2024 13:47
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В Самарской области сотрудница банка предотвратила хищение денежных средств в размере более 500 тысяч рублей у местного жителя

В апреле текущего года на телефон 30-летнего жителя из Тольятти поступили звонки от неизвестных, представившихся сотрудниками брокерской компании. Мужчине сообщили, что, с их помощью, он сможет легко заработать деньги. Для этого нужно внести на счет 500 000 рублей.

Доверчивый мужчина сразу же пришел в ближайший банк и, действуя по инструкции мошенников, попытался оформить кредит. Сотрудница финансовой организации – Дарья Алексеевна стала расспрашивать мужчину, для чего ему срочно нужна такая сумма, и, увидев, что молодой человек взволнован, каждый раз называя сотруднице банка разные цели получения кредита, сразу же поняла, что местного жителя хотят обмануть мошенники. Дарья Алексеевна, действуя в соответствии с алгоритмом, разработанным и доведенным до сведения всех работников банка сотрудниками полиции, приостановила операции клиента для дополнительной проверки, и сообщила об инциденте в полицию.

Прибывшие на место оперуполномоченные уголовного розыска разъяснили доверчивому гражданину, что он стал жертвой обмана и убедили его отказаться от исполнения требований мошенника. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию.

Активная гражданская позиция и грамотные действия сотрудника банка позволили предотвратить хищение крупной денежной суммы у местного жителя. Начальник Управления МВД России по городу Тольятти полковник полиции Хейрулла Ахмедханов вместе с заместителем председателя Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Николаем Шаховым вручили Дарье Алексеевне благодарственное письмо.

«Мошенничество – профилактируемый вид преступлений, их можно не допустить, если следовать простым правилам, главное из которых – сотрудникам банка быть внимательными при работе с клиентами, а нам всем быть бдительными и не идти на поводу у мошенников. Будьте бдительны сами, и еще раз напомните своим пожилым родственникам не сообщать свои персональные данные, и пин-коды карт посторонним людям», – отметил Хейрулла Мирзоевич.

Заместитель председателя Общественного совета, в свою очередь, подчеркнул: «Аферисты активно используют методы психологического воздействия, играя на человеческих эмоциях и чувствах. Если вам звонят неизвестные и представляются сотрудником финансовой организации, правоохранительных органов или какого-то государственного органа, немедленно прервите разговор, под каким бы предлогом они ни звонили. Обратиться в полицию, придя в ближайшее отделение, либо позвонив по телефону 102, необходимо также в случае, если вы все же пострадали от действий злоумышленников».

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