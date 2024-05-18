В Самаре признали банкротом банк «Спутник»

153

История краха самарского коммерческого банка «Спутник» получила печальное продолжение. Об этом можно судить из сообщения представителей Арбитражного суда Самарской области.

— В арбитраж поступило заявление от специалистов Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Они требовали признать «Спутник» банкротом. На заседании, которое прошло в среду, 15 мая, требования заявителей удовлетворили. В отношении кредитной организации началось конкурсное производство. На это время управляющим назначили АСВ, — говорится в материалах, опубликованных на сайте арбитража.

В банковской системе РФ банк «Спутник» занимал 295-е место. Его основали в 1990 году, местом регистрации — улица Агибалова, пишет 63.ру.