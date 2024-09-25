Мужчины в Самаре оказались более склонными к романтике, чем женщины

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Дейтинг-сервис Mamba в преддверии всемирного дня мечты (25 сентября) провел среди пользователей опрос* , посвященный их мечтам. Выяснилось, что более половины самарцев оказались романтиками, которых привлекают мечтательные женщины, в то время как две трети последних допускают мечтательность мужчин только в меру и предпочитают рассудительный подход.

Мечтатели vs прагматики

Больше половины (60%) мужчин заявили, что верят в то, что все мечты реализуемы, если приложить достаточно усилий, а почти треть (29%), напротив, считают, что не все мечты достижимы. 11% самарцев вовсе заявили, что надеются на магию Вселенной в этом вопросе - чуть больше четверти (26%) женщин поддержало их в этом. При этом среди женщин тоже немало мечтательных натур — 42% респонденток также признались, что верят в реализацию мечт, но треть (32%) сомневается в достижимости всех желаний.

Абсолютное большинство опрошенных женщин (87%) и мужчин (88%) при этом заявили, что имеют главную, заветную мечту, а у 5% респонденток и 2% респондентов она вовсе уже исполнилась.

Романтика или реальность?

Мужчины оказались более склонными к романтике: более половины (54%) готовы встречаться с мечтательной девушкой, считая это милым и романтичным. Почти столько же (42%) предпочитают меру во всем, полагая, что чрезмерная мечтательность может быть оторванностью от реальности. Только 4% мужчин признали, что мечтательная женщина их не привлекает.

Женщины, напротив, более осторожны в этом вопросе: две трети (66%) готовы встречаться с мечтательным мужчиной, но с оговоркой, что все должно быть в меру.. Лишь 13% респонденток находят мечтательного мужчину особенно романтичным и интересным, а 20% женщин считают мечтательность мужчин странной и ненадежной чертой.

Не так быстро

Мужчины не спешат делиться своими мечтами с новым человеком. Более половины (56%) предпочитают раскрывать свои сокровенные желания только после реальной встречи, и лишь 29% готовы обсуждать свои мечты в переписке спустя 1-3 дня общения. Интересно, что большинство мужчин (66%) считает, что обсуждение мечтаний помогает лучше узнать женщину, ведь они раскрывают жизненные планы и устремления.

Когда дело доходит до знакомства, женщины проявляют осторожность. Три четверти (75%) женщин предпочитают обсуждать свои мечты с партнером только после личной встречи. При этом почти половина (49%) респонденток верит, что обсуждение мечтаний может раскрыть характер партнера и его жизненные планы.

Личные мечты: что оставляют в тайне?

Мужчины и женщины по-разному относятся к вопросу, какие мечты стоит скрывать от потенциального партнера. Треть мужчин (31%) не видят смысла что-либо утаивать, а 21% предпочитают не обсуждать свои эротические фантазии. Для 20% мужчин несбывшиеся мечты, о которых горько вспоминать, остаются закрытой темой. Среди женщин наиболее скрываемыми оказываются мечты об улучшении внешности (29%) и несбывшиеся мечты (25%), а вот своими эротическими фантазиями женщины делятся легко.

Общие мечты — важны ли они?

Общие мечты оказываются важным фактором для гармоничных отношений: больше двух третей (74%) мужчин и почти столько же женщин (71%) считают, что общие мечты могут объединять и добавлять романтики в отношения. Тем не менее четверть мужчин и 29% женщин полагают, что совпадение в материальных вещах важнее для отношений, чем общие мечты.

*В опросе Mamba приняли участие 2400 респондента старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.